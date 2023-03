“El grito de las mariposas”, la serie que retrata la historia de las hermanas Mirabal, en Star+

Apoyada por su pareja y sus compañeros, pero sobre todo en unión con dos de sus tres hermanas, Minerva fue durante la década de los 50 la cara más visible del movimiento 14 de Junio, que buscaba una salida democrática para su país en una época en la que la revolución armada era la vía predominante.

Sin embargo, fue justamente su valentía y su imparable ímpetu por ponerle término al brutal dominio del dictador lo que las altas esferas no pudieron soportar, aunque el asesinato del trío de militantes el 25 de noviembre de 1960, fecha en la que desde 1999 y por resolución de la ONU se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, sería en última instancia el preámbulo de la caída de Trujillo un año más tarde.

“Me pregunté por qué había tan poco sobre ellas, hay series y películas dominicanas que hablan de la dictadura de Trujillo, de sus perversidades, pero me llamó la atención desde lo conceptual, siendo mujeres latinoamericanas y no anglosajonas, que si fuera así ya tendrían cuatro películas y dos series sobre ellas”, explicó Buscarini en diálogo con la agencia de noticias Télam sobre el nacimiento del proyecto.

En ese sentido, el realizador nacido en Rosario pero de reconocimiento internacional comentó que le pareció “fascinante” la trama de Minerva, alguien que no tuvo “muchos hechos de acción impactantes ni demasiado show, sino pura convicción: su épica no es tan cinematográfica, pero ahí fue donde me convencí de que había que hacer algo”, agregó.