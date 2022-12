El gobierno reglamentó la Nueva Ley de VIH: organizaciones advierten que no es suficiente

El gobierno nacional aprobó la reglamentación de la nueva Ley de Respuesta Integral al VIH el mismo día que se conmemora la respuesta a nivel mundial al Virus de Inmunodeficiencia Humano y al Sida. Desde las organizaciones de visibilización señalan que las reglamentaciones llegan tarde y “deja mucho que desear”. En Rosario, las estimaciones de las autoridades sanitarias advierten que cerca de 7 mil personas viven con VIH, mientras que dos de cada diez de ellas no lo saben.

Jaime Jorquera, representante de la Mesa Positiva, una organización civil dedicada a la visibilización, al acompañamiento y a la difusión de información al respecto del VIH, advirtió en entrevista con el programa Poné la Pava, al aire por la 99.3 FM, que la reglamentación publicada por los decretos 804 y 805 publicados hoy en el Boletín Oficial de la Ley Nacional de Respuesta Integral para las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual, no cumplen con las demandas de las organizaciones que llevaron adelante la elaboración del proyecto.

“Nos vinimos a desayunar que no se tomó todo lo que se dijo. Es más, le dejaron varias cosas afuera. La ley no reglamentada puede ser la nada misma”, dijo el activista. Según el activista, no hay un presupuesto prefijado para la implementación de la ley, y deja en vilo si los organismos creados por la ley serán vinculantes entre sí, lo cual aseguraría una efectiva aplicación de la norma. La principal queja: la ley se reglamenta casi seis meses después de su sanción definitiva. “Llega tarde”, definió el activista.

“Un artículo interesante a comentar, es el de los preocupacionales. Hoy la nueva reglamentación dispone que todas las instituciones públicas o privadas que se encuentran con la responsabilidad de llevar adelante los exámenes preocupacionales tienen que tener un cartel de 80 centímetros por 50 en el cual diría que está prohibida la oferta la realización de la prueba diagnóstico”. El objetivo de este artículo es la anulación de cualquier tipo de exclusión o estigma contra las personas seropositivas.

Qué gusto a poco tiene la Reglamentación de la Nueva Ley de VIH que firmó Anuncio Fernández.

¿Nos sorprende? No nos sorprende. — Matías Muñoz (@MatiasEvan) December 1, 2022

En la reglamentación se indica que el incumplimiento de este artículo habilita la denuncia llamando a la línea gratuita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). “El impulso capitalista te lleva a pensar junto con el desconocimiento que si vivís con VIH te vas a enfermar, te vas a morir y le vas a producir pérdidas a las patronales, entonces deciden no contratarte”, reflexionó Jorquera, y agregó: “Esto es absolutamente falso como muchas veces resulta muy dificultoso salir educar a toda la población, porque tampoco tenemos una ley de educación sexual integral que se aplique de manera efectiva, hemos tenido que llegar a esta instancia”.

“Estamos como un poquito en la misma, todavía”, se lamentó Jorquera, y sentenció: “Si bien Argentina es uno de los países no solamente con más y mejores leyes en un montón de áreas, sino que también es un país con mayor uno de los países con mayor cantidad de tratados internacionales en derechos humanos suscritos en el mundo, nos encontramos frente a su desconocimiento permanente”.

“Estamos contentos porque por fin tenemos reglamentación, pero estamos disconformes porque no se ha dado los términos que necesitamos”, sostuvo el abogado.

"No hay presupuesto prefijado, por lo que tendremos que luchar para que no sea una ley vaciada. Tampoco se aclara si son vinculantes o no los organismos que crea, lo cual garantizaría que sus decisiones se conviertan en políticas públicas efectivas", Abril Amado de @RAJAPorg. — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) December 1, 2022

VIH en Rosario: estiman que hay 7.000 personas seropositivas

Alrededor de 7.000 personas viven con VIH en la ciudad de Rosario, de las cuales un 20% no lo sabe, según estimaciones realizadas por la Secretaría de Salud Pública municipal, por lo que durante esta jornada se realizarán testeos voluntarios en centros de salud locales en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH.

Según la dependencia rosarina, en la ciudad más poblada de Santa Fe “entre 6.500 y 7.000 personas viven con VIH, de las cuales entre un 15 y un 20%, no saben” que son portadores del virus.

Asimismo, el informe detalla “que cerca de 1.500 personas que residen en Rosario, reciben a través del Sistema de Salud Pública, tratamientos antirretrovirales provistos por el Estado Nacional”.

Añade, “que la tasa de notificación ha registrado un discreto aumento en años recientes, especialmente entre mujeres, tal vez reflejando efectos complejos de la pandemia de coronavirus que sufrió el país”.

Finalmente, el informe destaca que “la transmisión de madre a hijo se mantiene en cero, desde hace seis años consecutivos, entre embarazadas que tienen su parto en las maternidades municipales, (que son) alrededor de 50 mujeres parturientas viviendo con VIH, por año”.

DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN ANTE EL VIH💪

Cuidate usando preservativo y recordá: ➡️Mirar la fecha de vencimiento.

➡️Cortar el envoltorio con las manos.

➡️Apretar la punta al deslizarlo por el pene para evitar que quede aire.

➡️Usar solo lubricantes a base de silicona o agua. pic.twitter.com/wqvKENe3Mj — Secretaría de Salud Pública (@SaludRosario) December 1, 2022

Con el propósito de concientizar sobre la enfermedad, la Secretaria de Salud Pública convocó a los ciudadanos a informarse y a testearse en forma voluntaria para lo que dispuso tres lugares que estarán dispuestos en distintos Centros de Salud y en el Parque Independencia, ubicado entre el Bulevar Oroño y la Avenida Pellegrini.

Los equipos de salud atenderán hoy en el Centro de Especialidades Médicas Rosario (Cemar), San Luis 2020, mientras que el hospital Carrasco, en Avellaneda 1402 y el Centro de Salud Municipal del barrio Las Flores, ubicado sobre la calle Flor de Nácar 6983 en el extremo sur de la ciudad, realizarán

La campaña de la jornada de hoy, diseñada por el Municipio de Rosario y por la Organización Familiares Enfrentando el Sida (Ofes), cerrará a las 19 en el playón del Cemar, ubicado en la intersección de las calles San Luis y Moreno, con un espectáculo musical al aire libre en el que actuarán artistas locales para “celebrar la vida”, según consignaron los organizadores.

De qué trata la (nueva) ley

La ley 27.675 fue aprobada por el Congreso a fines de junio pasado y propone un abordaje integral desde la salud colectiva para el VIH, hepatitis virales, tuberculosis (TBC) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

El texto entiende la respuesta integral “aquella que, basada en la estrategia de la atención primaria de salud (APS), garantiza la investigación, prevención integral y combinada, diagnóstico, tratamiento, cura, asistencia interdisciplinaria (social, legal, psicológica, médica y farmacológica) y la reducción de riesgos y daños del estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas con VIH, hepatitis virales, TBC e ITS”.

La norma establece que todos los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos y no médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de estas infecciones son de “acceso universal, oportuno y gratuito”.

El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Ley y queda facultado para instar a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) a tomar acciones para cumplir con la respuesta integral, incluyendo el impulso a la producción pública de medicamentos y el desarrollo de vacunas.

La norma pone foco en lo social y establece la creación de un régimen de jubilación especial para las personas con VIH y con hepatitis B y/o C en la medida en la que ello condicione su vida o genere algún impedimento.

Tendrán derecho a la prestación básica universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia las personas que cumplan con los siguientes requisitos: haber cumplido cincuenta 50 años, acreditar veinte 20 años de servicios computables en uno o más regímenes del sistema de reciprocidad, y certificar diez años de transcurrido el diagnóstico al momento de solicitar el beneficio.

También la ley prevé una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y les otorga la cobertura de salud del Programa Federal Incluir Salud de la cartera sanitaria, según establece el anexo del decreto 804/2022.

Respecto a la erradicación de prácticas discriminatorias, se prohíbe ofrecer y realizar la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales y en el transcurso de la relación laboral.

Por otro lado, la ley destina un capítulo a “las mujeres y/o personas con capacidad de gestar”, consagrando sus derechos en relación al acceso a la información sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto “favoreciendo el derecho al parto por vía vaginal”.

Asimismo, el Estado Nacional garantizará a las niñas y niños el acceso a fórmulas lácteas y se deberá contemplar la atención integral durante el embarazo y post-parto.

Además, la norma promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil para formular recomendaciones por consenso.