El gobierno provincial construye el nuevo enlace entre las rutas nacional 11 y provincial 36

El gobierno de Omar Perotti, a través del Ministerio de Infraestructura, comenzó con las tareas de limpieza y movimiento de suelos para construir un nuevo enlace entre la ruta nacional N°11 y la ruta provincial N°36, en cercanías de la ciudad de Vera.

El nuevo enlace ubicado en el kilómetro 726 de la ruta N°11, tendrá iluminación con tecnología Led y contará con nuevas dársenas y ramas de ingreso y egreso que comunicarán con la nueva calzada pavimentada transversal que se viene desarrollando sobre la ruta N°36, en el tramo de 24 kilómetros entre Colonia Sager (RP N°87-s) y la ruta N°11, en la conexión transversal entre los departamentos San Javier y Vera.

Cabe destacar que, al tratarse de un nuevo enlace entre una Ruta Nacional y otra Provincial, los proyectos fueron aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad (Distrito 7°) que tiene jurisdicción en la provincia de Santa Fe.

En ese marco, la ministra Silvina Frana subrayó que “tenemos mucha capacidad productiva, un potencial enorme que nos destaca como provincia. Y nuestro rol es acompañar con obras el trabajo y esfuerzo del que invierte, produce y permite que Santa Fe se desarrolle, con rutas más seguras y mejor conectividad vial. Y un fuerte desarrollo de las rutas transversales, que no sólo unen localidades, sino que generan un fortalecimiento de la producción, la posibilidad que los ciudadanos encuentren un lugar para vivir y desarrollarse; y también con un planteo muy concreto que es trabajar para que nuestra provincia tenga un potencial turístico importante. Hoy ya tenemos estos resultados, y creo que tiene que ver con seguir generando las condiciones para que eso suceda”.

Y prosiguió: “Esto no es algo aislado, forma parte de una gran inversión y de un plan vial y de un Estado que acompaña estos esfuerzos, con acciones concretas que mejoren la realidad de nuestra gente. Vamos a dejar un legado para que quien venga no detenga las obras en marcha, porque no es lo mismo anunciar que hacer, y desde el ministerio nuestro paso es haciendo obras”, concluyó Frana.

En tanto, el administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, remarcó que “hay que destacar la decisión política del gobernador Omar Perotti para todo el centro-norte provincial que estuvo muy postergado, son muchos los miles de millones de pesos que se están invirtiendo en toda la provincia en obras de estas características, para mejorar la seguridad y la transitabilidad de nuestras rutas y caminos, y es lo que estamos haciendo desde el primer día de gestión”.

Con una inversión actualizada de $3.193 millones, la pavimentación completará el tramo de 42 kilómetros entre Romang y Vera que ya presenta un avance del 90% y, a la vez, se complementa con otro tramo de pavimentación como los primeros 16 kilómetros de la traza entre la ruta provincial N°1 (al sur de la localidad de Romang) y Colonia Sager (RP N°87-s), finalizada durante 2021.

Pavimentación en el acceso a Colonia Durán

En el extremo este del tramo intervenido, jurisdicción de Colonia Sager, también se realizan trabajos de pavimentación sobre la ruta Provincial N°87-s, en un segmento de 8 kilómetros desde la ruta provincial N°36 hacia el sur. Las obras sobre el acceso a Colonia Durán (zona norte departamento San Javier), se encuentran en un 75% de avance y cuentan con una inversión actualizada de $1.387 millones.