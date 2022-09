Deuda

El Gobierno completa el pago al FMI de los vencimientos de septiembre

El pago de este jueves es de US$ 1.700 millones, correspondientes a la segunda parte de los vencimientos de septiembre, que se inició ayer con un primer desembolso de US$ 890 millones, con lo que ambos montos sumarán un total de US$ 2.590 millones