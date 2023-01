El gobierno anunció la suspensión de más de 150 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes que 154.441 personas “están sujetas a ser suspendidas” del programa Potenciar Trabajo a partir de este mes por no haber validado su identidad hasta ayer, fecha en que finalizó el tiempo para realizar ese trámite.

En una conferencia de prensa, Tolosa Paz ratificó que el objetivo de su gestión es “ordenar y transparentar” el Potenciar y quedó acreditado con la validación que algo más de 1.500.000 personas continuarán recibiendo el beneficio.

Con esta decisión, 1.210.571 personas, que representan el 88,7% del total de beneficiarios, continuarán recibiendo el ingreso, mientras que 154.441, el 11,3%, serán suspendidas del padrón a partir de este mes.

Según informó la titular de Desarrollo Social de la Nación, quienes procedieron con la validación de datos, el próximo 5 de febrero cobrará el plan completo. Por su parte, quienes no lo hicieron percibirán la mitad del monto en febrero y, si no regularizan su situación, dejarán de percibirlo más adelante.

Respecto al universo de suspendidos, Tolosa Paz detalló: “Se les va a liquidar, a todas y cada una de las personas que no han validado su identidad, en un 50% en este mes de enero, que se va a percibir el 5 de febrero, pero a partir de allí, quienes no lo hagan no se les va a liquidar el monto del Potenciar Trabajo, el pago será de cero, tal cual rige en la normativa”.

A su vez, señaló que quienes todavía no pudieron validar los datos, tienen tiempo para hacerlo a través de la aplicación Mi Argentina. “Tendrán que contar cuáles fueron los motivos (por lo que no realizaron el proceso en el plazo establecido) y (sus situaciones) quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de la Economía Social, que es la que lleva adelante el programa”, informó la ministra.

La noticia se conoció previo al pago de un bono estimado para abril de 13.500 pesos, como parte del acuerdo alcanzado con los representantes de la economía popular. Esa suma se anexará a la liquidación de marzo 2023, para luego continuar con las actualizaciones que disponga el Consejo del Salario sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), monto que define el Salario Social Complementario para este grupo de beneficiarios.