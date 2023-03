Economía

Acuerdo

El gobierno acordó con el FMI un cambio de metas de acumulación de reservas para 2023 por la sequía

Según detallaron fuentes del Ministerio de Economía, la meta de acumulación de reservas para el primer trimestre se reducirá más de US$ 3.000 millones, y en casi US$ 2.000 millones en todo el año. No hubo cambios en el déficit fiscal permitido: 1,9%