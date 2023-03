El gigoló de Baigorria quedó preso por estafar en más de 2 millones a una de sus víctimas

El hombre, de 57 años, detenido en Granadero Baigorria fue imputado por estafar a una de sus víctimas en poco más de 2 millones de pesos y casi 11.000 dólares. Los pesquisas tienen como hipótesis que el sospechoso cometió otros fraudes y extorsiones a una veintena de mujeres de la zona, a las cuales contactaba a través de aplicaciones de citas.

“Se mete con mujeres solas. Tiene el perfil de un psicópata y de un manipulador”, señaló una de las víctimas que denunció al hombre, identificado en la causa como, Sergio Gustavo S., de 57 años, quien fue aprehendido en la vecina localidad y este miércoles quedó en prisión preventiva efectiva por 90 días como autor del delito de estafas contra una de las víctimas.

El sospechoso cayó este martes en un allanamiento a su vivienda de Olivos al 2900 donde los peritos de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestraron tres celulares, un pendrive y documentación de interés para la causa.

Según la investigación a cargo de la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio María Teresa Granato, el hombre contactaba a sus víctimas a través de distintas aplicaciones de citas, entre ellas Badoo.

El ardid usado por el acusado era seducir a sus víctimas primero, para luego pedirles dinero bajo extorsión de publicar videos íntimos que supuestamente ellas le enviaban o dejaban tomarse, según indicaron los investigadores en una primera oportunidad.

Otra de las maniobras detectadas, era convencer a las mujeres para que sacaran préstamos y él hiciera inversiones o las administre.

La causa se inició con la denuncia de dos mujeres, una de ellas residente en la localidad bonaerense de San Nicolás, quien aseguró que desde que radicó la denuncia se contactaron con ella otras 30 víctimas del mismo estafador.

“Se mete con mujeres solas. Tiene el perfil de un psicópata y de un manipulador, no sé cómo pude dejarme engañar por un tipo así y quiero que quede tras la rejas”, relató la mujer en declaraciones a Canal 3.

La denunciante, que se identificó como Marisa, dijo que su pesadilla comenzó en 2017 y que el hombre no sólo la estafó a ella sino además a sus padres y a una amiga, ya que por ser su pareja se ganó la confianza de ellos.

“Decía que nos iba a ayudar a invertir para aumentar la renta, por lo que sacamos préstamos, le dimos nuestros ahorros y quedamos endeudadas porque desapareció”, contó la mujer.

Indicó “que en San Nicolás tiene una causa, pero que no prosperó porque no había más denunciantes”, por lo que pidió a quienes hayan sido víctimas “se animen a denunciar para que no quede impune, porque este hombre arruinó la vida de muchas personas”.

Lo imputaron y quedó preso

Este miércoles por la mañana se llevó adelante la acusación formal contra el sospechoso que estuvo a cargo de la fiscal Mariángeles Lagar, quien le achacó una serie de estafas que cometió contra una de sus víctimas, a la cual la había conocido a través de una red social de parejas en noviembre de 2019. El monto total del fraude alcanzó unos 2.059.000 pesos y 10.176 dólares.

El estafador baigorriense dijo ser abogado, propietario de una empresa de frigoríficos y titular de una financiera de establecimientos rurales. Comenzó a ganarse la confianza de la mujer haciéndose su amigo. En esas circunstancias fue que le ofreció comprarle dólares: la víctima entregó 115 mil pesos a cambio de 2.000 dólares, los cuales nunca fueron entregados.

El segundo hecho que le imputaron a Sergio S. fue cuando le presentó a la mujer la posibilidad de invertir en un criadero de cerdos. Para ello, la víctima sacó un crédito en el Nuevo Banco de Santa Fe por el monto de pesos 540.000 pesos.

En ese tiempo, también dijo que la ayudaría a contratar personal para llevar a cabo una remodelación en el departamento de la mujer, quien le entregó 70 mil pesos y nunca vio los arreglos. De esa vivienda desaparecieron 10.176 dólares que eran los ahorros de la víctima y que la sustracción fue atribuida por la fiscal a Sergio S.

Casi en simultáneo, el estafador también la convenció para continuar invirtiendo en el criadero de cerdos y le sacó un millón de pesos. También, la víctima advirtió luego que le sacaba dinero a través del home banking.

Como si esto fuera poco, lo último que hizo fue sacarle sin su consentimiento, una tarjeta de crédito con la que hizo compras por un monto total de 219.000 pesos. Para cuando la mujer advirtió que tenía esa deuda tuvo que sacar un préstamo de 334.000 pesos para poder saldarla. Ante los reclamos, el acusado le prometió que le devolvería el dinero, aunque esto nunca ocurrió, detalló la Fiscalía sobre la imputación como autor de estafa.

Tras escuchar a las partes, el juez Nicolás Foppiani aceptó la acusación y le dictó la prisión preventiva efectiva por 90 días.