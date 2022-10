El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de una jugadora de Argentino de Merlo

La tragedia que atraviesa el club y la familia de Juliana Gómez pone en evidencia la desidia que se vive en el fútbol femenino del ascenso, en el que las futbolistas no viajan en condiciones, no juegan en condiciones y la AFA no controla

Juliana Gómez tenia 20 años y junto a tres compañeras futbolistas y un delegado del club Argentino de Merlo estaba volviendo de jugar un partido en Rafaela, ante Atlético. En el kilometro 128 de la ruta 9, de regreso a Buenos Aires y la altura de Baradero, sufrió un accidente automovilístico, cuyas causas se investigan, y perdió la vida. Lo que debería ser una fiesta, terminó en tragedia. Y el fallecimiento de Juliana pone en evidencia las graves condiciones a las que se deben enfrentar las futbolistas que compiten en el amateurismo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Juliana formaba parte del plantel de Argentino de Merlo, que compite en el torneo de Primera C de AFA. El sábado por la tarde jugaron ante Atlético Rafaela un partido correspondiente a la fecha 15 de la segunda rueda de un campeonato que es eterno. Y ese también es un factor a considerar para entender la desidia que atraviesa el ascenso. ¿Hay necesidad de armar un campeonato eterno para planteles que no cobran un peso? ¿En qué condiciones viajan las futbolistas y los cuerpos técnicos? ¿Qué respuestas tienen por parte de los clubes? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen una billetera para bancar los viajes? Lo hacen en autos particulares.

Lo que le sucedió a Juliana y a sus compañeras, que están internadas fuera de peligro, le puede suceder a cualquiera. Es un “accidente” automovilístico. Sin embargo, desnuda un trasfondo de desinterés total por parte de quienes manejan el fútbol argentino.

Juliana ya había hecho público hace un tiempo lo que tienen que atravesar las mujeres que juegan al fútbol en el ascenso. En sus redes sociales escribió: “Fuimos a jugar, cuando volvíamos se nos reventaron 3 ruedas. 4 horas en el medio de la nada, esperando que nos vengan a buscar. Perdemos el día en el laburo”.

Canchas que no están en condiciones y que son peligrosas, baños que no existen y un abandono total, como se dice, las futbolistas están “a la buena de dios”.

Todos los clubes se expresaron en redes sociales en solidaridad con la familia de Juliana, sus compañeras y Argentino de Merlo.

Las futbolistas de Newell’s, que también compiten en dicho torneo y que en el momento de la noticia estaban rumbo a San Luis, se expresaron en las redes sociales: “A las pibas las dejan solas”

“Después de llegar a Córdoba con la delegación de Newell’s nos enteramos de esta noticia. Es lamentable que haya tenido que suceder algo así para que pongan en foco lo desamparadas que están las jugadoras del ascenso femenino. Fue un accidente, puede pasar viajando en cualquier vehículo, pero esto desnuda y pone en evidencia un trasfondo que solo los que pateamos el futbol femenino conocemos”, compartieron las jugadoras de la Lepra y el cuerpo técnico.

“Muchos clubes son meros portadores de nombres, dejando el esfuerzo y la convicción solo en mano de las jugadoras, cuerpos técnicos y colaboradores. Desde no prestar una cancha para jugar (prefieren alquilarlas para que ingrese dinero) hasta las condiciones de desidia que nos encontramos en algunos predios donde no hay ni baños o agua caliente siquiera. No hay control sobre nada, no hay seguimiento y no hay quien obligue a quienes tomaron la responsabilidad de disputar un torneo nacional a garantizar las condiciones mínimas para que se pueda jugar con normalidad”, continuaron.

“Siga, siga que el show debe continuar”, describieron. Y saben de lo que hablan, lo atraviesan todos los fines de semana.

“Con un nudo en el estomago abrazo a la familia de juliana, a sus compañeras de plantel y al CT, porque fuimos testigos de todo el esfuerzo que realizan para ir a jugar cada partido”, cerraron.

Cuando se confirmó la noticia, la AFA dispuso la suspensión de todos los partidos del ascenso de este domingo. Se espera, por lo menos, que empiecen a controlar, a involucrarse, a ver en qué condiciones está actualmente el femenino, para que lo de Juliana no vuelva a suceder. Para que las jugadoras puedan viajar en condiciones y jugar a la pelota de manera segura.