“El fulgor, destello de algún querer”, de Rosario Imagina, despide el año en el Parque de España

Este sábado se despide, al menos de la presente temporada, la obra teatral El fulgor, destello de algún querer, escrita por Rody Bertol y dirigida por Sofía Dibidino. La pieza pertenece a la trilogía denominada Sobre ángeles, demonios y fantasmas del colectivo teatral Rosario Imagina y su creación se dio en el marco de los festejos de sus treinta años de recorrido.

La obra se desarrolla durante un ensayo y tiene como protagonistas a un director y dos actrices. Una de ellas fue su gran amor y durante el ensayo el público será testigo de una historia de un amor enceguecedor, de deseos, sueños y un entramado difuso entre ficción y realidad. En el transcurso de ese encuentro, aseguró su directora, “los deseos, los sueños y la ficción se entretejen, se funden y confunden en los vínculos de estos tres personajes que transitan por los tragicómicos caminos del amor, en la búsqueda de la felicidad”.

Claudio Danterre, Estefanía Salvucci y María Eugenia Ledesma integran el elenco de la obra que el destacado maestro local Rody Bertol creó inspirado en el clásico Las tres hermanas, de Anton Chejov. “Esta obra comenzó cuando en plena pandemia, en el momento más difícil del aislamiento y habiendo pasado un mes así, yo no había pasado por el estudio donde ensaya Rosario Imagina, y me preocupaba mucho. La verdad que estaba amargado, preocupado, así que crucé la ciudad y entré al estudio. Me senté en el sillón e inusitadamente me quedé dormido. Y ahí digo que a esta obra yo no la elegí, sino que fue una obra que me eligió a mí. Al despertarme me di cuenta que había soñado con Las tres hermanas de Chejov, quienes se preguntan en la obra qué es la felicidad y yo en medio de la pandemia, amargado y triste, me estaba dando cuenta que estaba encontrando una obra que hablaba de la felicidad”, compartió el también dramaturgo y ensayista.

Y sumó: “Lo que pasó después fue pensar e imaginar lo que pasaba con este director que se despertaba y que descubre que las líneas que separan a los vivos y a los muertos, y al sueño y a la vigilia, en términos simbólicos, por supuesto, son muy difusas”.

Sobre la trilogía

El fulgor, destello de algún querer (2022), es la segunda obra del ciclo Sobre ángeles, demonios y fantasmas, del Centro Experimental Rosario Imagina. Al ciclo lo completan Aquella vez dirigida por Viviana Trasierra, y La intemperie dirigida por Natalia Trejo, también estrenadas este año y participantes del Ciclo Derivas Teatrales.

Esta sucesión de obras, escritas por el director y dramaturgo Rody Bertol en el contexto de pandemia, revelan cada historia como lugar de resistencia ante la fragilidad y el desconcierto que le tocó atravesar a la humanidad. Cada una de ellas está conformada por un elenco diferente (todas/os integrantes de dicho grupo) y dirigidas por mujeres. Este proyecto se gesta con la intención de celebrar los treinta años de trayectoria que el grupo Rosario Imagina viene sosteniendo a lo largo de la historia del teatro independiente de Rosario.

Si bien cada obra posee una impronta propia, un hilo común recorre las tres: la vida, el amor, la muerte. Y entre eso un juego, con el desdoblamiento y el contraste, la emoción y el misterio, de un juego fugaz e inatrapable, como una flecha lanzada hacia ninguna parte y donde los protagonistas no pueden evitar mirar para atrás y hacer un repaso de su historia personal. Así comienzan las fábulas, los viajes, y el vaivén de una vida. De algún modo, las tres propuestas hablan sobre el camino, se fundamentan en él, y se sostienen desde la memoria y el olvido.

Dos intuiciones en las que Rosario Imagina reincide y profundiza y que bastan para motorizar estas obras: la obsesión por la vivencia de la obra dentro de la obra, la realidad vista como un sueño, la pregunta constante sobre los estragos de lo sucesivo, es decir el tiempo y la relación de la escena teatral con los espectadores. Esta nueva propuesta se enmarca una vez más en el trabajo colectivo que caracteriza al grupo, donde todas y todos los participantes desarrollan diferentes funciones, apelando y apostando al trabajo autogestivo.

Para agendar

El fulgor, destello de algún querer despide el año este sábado, desde las 20.30, en el Túnel 4 del Centro Cultural del Parque de España (Sarmiento y el río). Las entradas, a 700 pesos, se venden en boletería del teatro, de martes a sábado, de 15 a 19 y también a través del sistema de 1000tickets.com.ar