El fiscal Schiappa Pietra denunció que el senador Traferri “lo encaró para pelearlo en la calle”

El fiscal de Rosario Luis Schiappa Pietra, uno de los impulsores del juicio político contra Armando Traferri como jefe de una asociación ilícita, denunció que el senador provincial por el Departamento San Lorenzo intentó agredirlo a la salida de los Tribunales Provinciales, luego del acto de inicio judicial.

“Pasaron muchas personas por la calle frente a Tribunales, entre ellos Traferri. Cuando estamos cruzando la calle con Matías Edery escucho pasos detrás nuestro y alguien que me dice algo. Yo le reconozco la voz, me di vuelta y en ese momento me dice ¿Tenés algún problema conmigo? ¿Querés que lo solucionemos acá?”, contó el fiscal.

Y luego agregó: “No me acuerdo muy bien cuál fue mi respuesta, pero algo de solucionar las cosas en Tribunales. En ese momento él me encaró de nuevo, pero se interpusieron tres policías para que la cosa no pase a mayores. Ahí nos dimos media vuelta y nos fuimos. Me parece que se están pasando los límites ya”.

“Hablé con mucha gente que me llamó, hasta el gobernador, todos muy preocupados por la situación. A esto hay que darle la connotación que corresponde, hay que entender lo que significan algunos actos de funcionarios de mucho poder, de poder real. A todos los que me apoyaron les pedí que lo hagan público, porque de alguna manera hay que empezar a marcar un límite”, reconoció.

Y finalmente aseguró: “Yo soy un fiscal que investiga nomás, ni siquiera tengo algo personal contra ellos. Yo por mi parte voy a tomar decisiones sobre esto, porque no es justo que tenga que estar atravesando esta situación. En lo personal me dejó muy preocupado. Estoy un poco cansado de algunas cosas. Si no hay una reacción real del escenario político es muy difícil de sostener”.