El film “Natalia, Natalia” y la llegada de la animación “Pinocho”, se destacan entre ocho estrenos

La película que protagoniza Sofía Gala Castiglione y la producción de Guillermo Del Toro se conocen este jueves junto a “Ella dijo”, “Un mundo extraño”, “El hombre inconcluso”, “Bienvenidos al infierno”, “Aftersun” y “NCT Dream The Movie”

El último jueves de noviembre trae un total de ocho estrenos en los complejos de cine locales entre los que se destaca Natalia, Natalia, el film argentino que cuenta con la actuación de Sofía Gala Castiglione y la dirección de Juan Bautista Stagnaro. También se conocerá la esperada y elogiada animación de Guillermo Del Toro Pinocho y Ella dijo, producción que muestra cómo dos reporteras del diario New York Times comparten una de las historias más importantes de una generación, que ayudó a lanzar el movimiento #MeToo. La larga lista de novedades se completa con la anunciada animación Un mundo extraño; otros dos films nacionales, el policial El hombre inconcluso y el thriller de terror Bienvenidos al infierno, además del drama Aftersun y el documental musical NCT Dream The Movie: In a Dream.

“Natalia, Natalia”

Con la actuación de Sofía Gala Castiglione y la dirección de Juan Bautista Stagnaro se conoce el film Natalia, Natalia. La película está centrada en la vida de Silvia Monteferrante (Castiglione) quien asiste al homenaje post mortem a quien fuera su ex marido. Allí le hacen entrega de los atributos personales, gorra y sable, ante su notoria incomodidad. También recibe el arma. Todo le hace sospechar que hubo algo más que una muerte accidental. De pronto se ve sumergida en una trama policial más oscura de lo que parece, y que despierta sentimientos de los que estuvo intentando escapar toda su vida. El film, en el que también actúa Diego Velázquez, marca el regreso al cine de Stagnaro, director de Casas de fuego (1993), La Furia (1997), El séptimo arcángel (2003) y Un día en el paraíso (2003). “En Natalia Natalia tomé el desafío de convertir a una mujer en el centro de un relato policial. Ya no la femme fatal, o la rubia tonta o la esposa abnegada o secuestrada; sino una mujer como personaje activo, inteligente y con secretos y la sensibilidad necesaria como para ser una atractiva protagonista”, aseguró Stagnaro. “Le añadí, como dirían los americanos, un importante plot de resolución que hace girar el eje de la historia y le da un sentido general al relato”, contó el director acerca del film que se podrá ver en los complejos Showcase y Hoyts.

“Pinocho”

La esperada y elogiada animación de Guillermo Del Toro Pinocho llega a los cines locales. Ambientada en Italia durante la década del 30, se podrá disfrutar de la versión más oscura del clásico cuento infantil sobre un muñeco de madera que cobra vida por arte de magia para alegrarle la existencia a Geppetto, un melancólico carpintero.

La película de Del Toro, que en otra versión de la misma historia también está disponible en la plataforma Disney+ que marcó el reencuentro en pantalla de Tom Hanks, como Geppetto, con el director Robert Zemeckis tras Forrest Gump (1994), Náufrago (2000) y El expreso polar (2004), es la más reciente de una ya larga lista de adaptaciones “live action” de clásicos animados de la compañía.

El film del mexicano, que cuenta con las voces de Ewan Mcgregor, Cate Blanchett, Christoph Waltz y Tilda Swinton, se podrá ver en el cine público El Cairo.

“Ella dijo”

En el nuevo film de María Schrader, las reporteras del diario New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor comparten una de las historias más importantes de toda una generación, un acontecimiento que ayudó a lanzar el movimiento #MeToo y rompió décadas de silencio sobre el tema de la agresión sexual en Hollywood. Ella dijo, que cuenta con las actuaciones de Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson y André Braugher, es un drama estadounidense que podrá verse desde este jueves en los cines Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Un mundo extraño”

Bajo la dirección de Don Hall, se conoce este jueves Un mundo extraño, una animación de Disney cuyo título original es Strange World. El film de origen estadounidense centra su trama en los legendarios Clades, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derribar su última y más crucial misión.

El grupo integrado por Searcher (Jake Gyllenhaal), su esposa, la intrépida piloto Meridian (Gabrielle Union); y Ethan (Jaboukie Young-White), su curioso hijo adolescente, se dedica al cultivo de una singular planta cuyos frutos permiten generar la energía suficiente para mantener en funcionamiento a Avalonia, el pueblo donde viven.

Pero todo cambia en su apacible día a día cuando la líder del lugar, Callisto Mal (Lucy Liu), llega a su granja en busca de ayuda: en distintas partes del territorio, las preciadas cosechas están dando señales de un virus que las está afectando, por lo que le pide a Searcher que forme parte de una expedición para encontrar la raíz del problema para encontrar una salvación.

La película se podrá ver en distintos horarios en los complejos Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“El hombre inconcluso”

Dirigido por Matías Bertilotti, El hombre inconcluso fue rodada en Puerto Esperanza a finales de 2021 y relata la historia de un joven inspector que es llamado a resolver un delito en su pequeño pueblo natal, al cual nunca ha vuelto después de su nacimiento. Al regresar, tendrá que esclarecer el crimen de uno de sus más queridos y viejos habitantes del lugar. De esta manera, en la investigación descubre que el principal sospechoso tiene su mismo nombre: Julián Gianoglio. Ahora, para el inspector, resolver este crimen significará resolver el enigma de su propia identidad duplicada. En esta historia, el reconocido actor argentino Carlos Santamaría interpreta al comisario Ignacio Rodríguez, Gastón Ricaud hace del oficial Gianoglio, y Nicolás Pauls interpreta a Julián, un joven fotógrafo que llega una semana antes del asesinato en cuestión. La película, que también cuenta con las actuaciones de Paula Sartor y Víctor Laplace, se podrá ver en los cines Showcase, Cinépolis y Hoyts.

“Bienvenidos al infierno”

El thriller de terror argentino Bienvenidos al infierno tiene como protagonista a Lucía, que vive recluida en una alejada cabaña en medio de un bosque con su abuela, una misteriosa y sombría anciana muda. Ella llegó a la inhóspita casa escapando del Monje Negro, el oscuro y despiadado líder de una banda black metal y padre del hijo que espera. Bajo la dirección de Jimena Monteoliva y con las actuaciones de Constanza Cardillo, Demián Salomón y William Prociuk la película será de la partida en el cine Arteón.

“Aftersun”

En el drama Aftersun, una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos, Sophie reflexiona sobre la alegría y melancolía de unas vacaciones que tomó con su padre hace dos décadas. Los recuerdos, reales o no, llenan los espacios mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conocía. La producción que dirige Charlotte Wells cuenta con las actuaciones de Paul Mescal, Francesca Corio y Celia Rowlson-Hall, Kayleigh Coleman y podrá verse desde este jueves en los Cines del Centro.

“NCT Dream The Movie: In a Dream”

NCT Dream presenta su primera película, NCT Dream The Movie: In a Dream en los cines de todo el mundo. Esta nueva película refleja actuaciones de gran energía con sus siete miembros, captadas durante su segundo concierto solista en el emblemático Estadio Olímpico, el más grande de Corea del Sur y en el que los músicos sueñan presentarse. Este evento imperdible también incluye el detrás de escena y entrevistas exclusivas entre bastidores. Este documental musical dirigido por Margo Yeji Lee y Yoon Dong Oh se podrá ver en Showcase y Hoyts.