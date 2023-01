El feminismo se demuestra en actos de la vida cotidiana

Por Georgina Orellano

Bueno ahora vienen los análisis de perspectiva feminista sobre el nuevo tema de Shakira y ¿saben qué?

Primero: me aburren ya creyéndose las que nos vienen a traer luz con sus análisis aburridisimos. No me la creo en esa que ustedes pudieron soltar a sus exes feministos y tuvieron empatía feminista con la actual porque ante todo sororidad.

Segundo: Francia.

Tercero: si vamos analizar todos los temas con la lupa del femisnometro y la verdad nos queda escuchar musica clásica.

No me hace ni más ni menos feminista bancar el último tema de Shakira , a vos no te hace más intelectual y desconstruida tus análisis teóricos. El feminismo se demuestra en los actos de la vida cotidiana y ahí amigas no las veo siendo empáticas con todas sino con su selectividad de clase y su alejamiento del territorio.

Cuarto: banco un montón que muchas canten “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y eso no se trata de ser más empoderada sino de los que les llega a muchas que están alejadas de los espacios de debate feminista y se pueden sentir identificadas.

¿Quién no lloro y quedó dolida por una separación? ¿Quién no odio a su ex? ¿Quién no se comparó alguna vez con la actual? ¿A quién no le costó soltar?

Yo no me creo el cuento de sus novios feministos, desconstruidos y ustedes todas empoderadas hasta en la cama. Obvio que el amor romántico nos cagó la vida pero con sus análisis de escritorio sobre una canción no creo que hagan la revolución.