Policiales

En agosto

El ex ministro Sain fue autorizado para dar una charla sobre crimen organizado en México

Imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a supuestas tareas de espionaje en Santa Fe, el ex funcionario podrá disertar en la Universidad Iberoamericana y presentar su libro sobre crimen organizado en Rosario. "No me invitó el Chapo Guzmán, me invitó una universidad", explicó