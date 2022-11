El ex campeón mundial Oscar Garré sufrió un infarto antes de viajar a Qatar

El ex lateral fue derivado a un sanatorio porteño donde le colocaron dos stent. Integraba la delegación del 86 que partía rumbo a territorio asiático, junto con Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Héctor Enrique, ya que Oscar Ruggeri, Sergio Batista y Claudio Borghi ya están en Doha

El ex futbolista campeón mundial 1986 con el seleccionado argentino, Oscar Garre, sufrió un infarto horas antes de subirse este sábado al avión y viajar rumbo al Mundial Qatar 2022, junto a otros otros campeones de 1978 y en México.

El ex marcador de punta de Ferro, de 65 años, tuvo una complicación cardíaca y fue derivado a un centro asistencial de la ciudad de Buenos Aires, donde le practicaron una intervención para “colocarle dos stent”, según dijo a Télam una fuente cercana a AFA.

Garré “está en terapia intensiva, pero estable y continúa bajo el control de los médicos” amplió el portavoz consultado.

El otrora lateral tenía previsto embarcarse en la noche del sábado, junto a otros campeones que, por cortesía de AFA, suelen viajar para la disputa de cada uno de los Mundiales de fútbol.

Garré integraba la delegación del 86 que partía rumbo a territorio asiático, junto con Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Héctor Enrique. Los también integrantes del equipo del DT Carlos Bilardo, el ex zaguero Oscar Ruggeri, el ex volante Sergio Batista y el ex delantero Claudio Borghi, ya están en Doha desde hace algunos días.

En tanto como representantes del equipo del ’78 que capitaneaba César Luis Menotti figuraban Ubaldo Fillol, Daniel Bertoni, Ricardo Villa y Omar Larrosa.

Garré se erigió en pieza clave del Ferro de Carlos Timoteo Griguol en la década del ’80, cuando se alcanzaron los títulos en los Campeonatos Nacionales 1982 y 1984.

En México 86, Garré intervino en cuatro partidos: Corea del Sur (3-1), Italia (1-1), Bulgaria (2-0) y Uruguay (1-0).