El empleo privado tuvo una merma pero acumuló 25 meses de crecimiento con impulso de la región

Si bien la generación de nuevos puestos empieza a encender luces de alarma, en paralelo a un retroceso en el consumo, hasta el momento marcan una mejora que no se vio en la última década. El Gran Rosario es la segunda región del país con empresas de más de 10 empleados

La generación de empleo registrado privado mantuvo el crecimiento interanual durante agosto aunque mostró una notoria desaceleración respecto a los meses previos. Por otra parte, y al mirar el vaso medio lleno, Argentina llegó a 25 meses consecutivos de generación de puestos en el sector, algo que no ocurrió en los últimos trece años.

Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que el sector Comercio es uno de los pilares para el comportamiento del empleo asalariado formal. Desde enero de 2021 viene sosteniendo los datos positivos y este último registro arrojó una mejora 4,6% por encima del piso que tuvo durante la pandemia. Nuevo de los catorce sectores relevados mostraron mejoras, y si bien no todos tienen la misma injerencia, siguen acumulando meses de crecimiento sin pausa.

Otro apartado del informe oficial refleja la generación de puestos en empresas de más de 10 trabajadores, donde la mejora mensual es apenas superior a la general. Pero los indicadores ubican al Gran Rosario con registros superiores al promedio nacional y como uno de los mejores del país.

Si bien exponen una leve caída respecto a los meses anteriores, los datos de empleo aparecen como uno de los pocos números que el gobierno nacional puede exponer como logro de gestión. En paralelo continúa la creciente pérdida salarial a merced de la inflación, incluso para los sectores privados, que en la medición interanual corren de atrás al índice de precios

Si se contrastan estos datos con los recientemente publicados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), lo que venga después de agosto en materia de empleo no parece ser muy auspicioso. Es que a partir de ese mes, las ventas minoristas hilaron pérdidas interanuales consecutivas hasta octubre. Cabe aclarar que los datos de Came están más actualizados que los del Ministerio de Trabajo.

En ese último registro de Came se destacó el derrumbe de las ventas en el rubro Textil e Indumentaria, estrechamente vinculado al sector Comercio. Las ventas bajaron 19,2% anual, 2,6% mensual y acumularon un descenso de 7,4% en el año. Uno de los factores que explica este comportamiento fue la evolución de los precios que retrajo la demanda de los consumidores. Esto podría resentir la expansión laboral en el sector.

Datos finos

Por ahora, hasta el mes de agosto (último dato disponible) los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), muestran un crecimiento del 0,1% del empleo asalariado registrado. Esta variación implica que unas 6.500 personas ingresaron al empleo asalariado registrado.

De este modo, agosto sufrió una desaceleración en las tasas de crecimiento mensual que presentaba el empleo asalariado registrado del privado en los últimos meses. El crecimiento de 0,1% en agosto contrasta con el incremento promedio del 0,5% entre marzo y julio de 2022.

Si bien el incremento es menor al de los meses anteriores, en agosto se contabilizaron 25 meses de aumento ininterrumpido del empleo asalariado formal privado. Como resultado de este proceso, en agosto se consigue recuperar la totalidad del empleo perdido en la pandemia, en todo el año 2019 y en el cuarto trimestre de 2018. El número de trabajadoras y trabajadores con empleo registrado privado se encuentra en un nivel levemente superior al verificado en septiembre de 2018.

Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que este proceso de creación de empleo asalariado registrado en empresas privadas tiene pocos antecedentes en la historia reciente. Desde enero de 2009 hasta agosto de 2022 (período que incluye a 163 variaciones mensuales), solo se identifican dos períodos en los que el empleo formal privado crece de manera consecutiva durante 18 meses o más.

El primer período es el que se inicia en septiembre de 2009 y finaliza en diciembre de 2011, con 28 meses de expansión consecutiva del empleo, verificando un crecimiento a lo largo de toda la fase del 9%.

El segundo período es el actual, que se inicia durante el último tramo de 2020 y se extiende durante 25 meses hasta agosto de 2022, por el momento. El crecimiento del empleo acumulado hasta agosto alcanza al 6,8%.

Sectores y regiones

Desde la cartera laboral identificaron mejoras en nueves de los catorce sectores de actividad y reconocieron que si bien los sectores que explican el crecimiento de los últimos meses se mantienen, en agosto se observa una reducción del dinamismo.

La evolución del sector comercio, dada su importancia como sector empleador, resulta relevante para entender el comportamiento del conjunto del empleo asalariado formal. En agosto, el sector registró un crecimiento de 0,2%. Con tasas de crecimiento positivas desde enero 2021, el empleo supera el nivel previo al comienzo de la pandemia (febrero 2020) en +4,6%.

El sector que mostró mejor desempeño fue el de Hoteles y Resaurantes, con un crecimiento de 0,9%. En agosto 2022 acumula 14 meses de resultados positivos.

Le sigue la Explotación de minas y canteras, con una variación positiva de 0,8%, con este crecimiento la actividad lleva 21 meses de variaciones positivas.

Por su parte, la Construcción creció 0,3% y en los últimos 25 meses presentó aumento del empleo. La dinámica del mes de agosto llevó su nivel de empleo un 13,2% por encima del registrado al inicio de la pandemia.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), puso la lupa sobre las regiones y detectó que en 23 de las 24 provincias ya hay más empleo privado que en febrero de 2020. La provincia de Santa Fe integra el grupo de distritos que crecieron un 5% respecto al período mencionado.

Para el análisis regional, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) midió que en el Gran Rosario las empresas de 10 o más empleados tuvieron un crecimiento mensual del 0,4% y del 2,6% en la comparación interanual.

Por otra parte, la región agrupa al 6,6% de empresas de esas características en todo el país. Se ubica como la segunda, detrás del Gran Buenos Aires que contiene al 56,8% de firmas de más de 10 trabajadores en todo el país.

Por último, desde Cepa complementaron los datos de crecimiento laboral con la evolución de la mediana salarial. En ese sentido, destacaron: “Se observa que el nivel actual se mantiene en valores equivalentes de finales de 2019, es decir, no ha logrado recuperar nada de lo perdido durante la gestión de Cambiemos. Esto difiere sensiblemente con lo sucedido en la serie de empleo, donde la recuperación de puestos alcanzó el 80% de lo perdido”.