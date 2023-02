El drama de una periodista con cáncer a la que no le autorizan el tratamiento oncológico

La periodista Flavia Campeis, colaboradora del diario El Ciudadano, atraviesa una dramática situación. En diciembre pasado le diagnosticaron cáncer de mama y, cansada de que no le autoricen el tratamiento oncológico, decidió este viernes atrincherarse durante horas en las oficinas de la obra social Medifé.

“El 16 de diciembre me detectaron cáncer de mama. Y de ahí en adelante todos los estudios que tuve que autorizar a través de Medifé, una obra social muy cara, tardaron más de lo estipulado. Siempre me lo autorizaron el último día. Tras el diagnóstico inicial detectaron que metástasis de grado 4 en el esternón y en las costillas”, contó Flavia, angustiada.

“Tengo 37 años y el cáncer de mamas avanza rapidísimo”, expresó la periodista oriunda de Capitán Bermúdez, que trabaja para medios de Rosario y la región. “En dos meses la enfermedad avanzó a dos partes del cuerpo. Ayer vine para asegurarme que no faltara nada porque hoy era el último día para presentar todo. Y esta mañana me avisan que me faltaba un estudio”, lamentó Campeis.

“El estudio que me piden se llama PET. La misma oncóloga me dijo que no necesito ese estudio. Me acaba de mandar cuatro páginas para explicarle la situación a esta gente de Medifé. Esta obra social espera que yo me muera porque la medicación sale un millón de pesos por mes. Lo único que esperan es que me muera”, enfatizó entre lágrimas.

La periodista aseguró haber conocido “un montón de casos de personas a las que les pasa lo mismo que a mí. Te dicen que para los tratamientos oncológicos te manejes a través de la web. Hice un pedido de medicación oncológica de carácter urgente. Y en el sistema me pusieron que estaba finalizado cuando no era así”, reprochó Flavia.

No fue la primera vez que la cronista, distinguida por el seguimiento de la causa de la desaparición de Paula Perassi, tuvo que parapetarse en las oficinas de Medifé, en Presidente Roca 926. “No me quejo de la atención de las trabajadoras. Sin embargo nunca me dieron la posibilidad de hablar con algún superior. La gente tiene que venir y reclamar a los gritos para que le autoricen los estudios. Una vez estuve cuatro horas esperando. Y hasta que yo no me puse a gritar no me resolvieron nada”, reconoció.

“El día que cargué la lista de medicamentos oncológicos para hacerme el tratamiento urgente, porque tengo metástasis, la página de Medife no andaba. Entonces los tuve que volver a cargar al otro día. Llamé todos los días para saber si faltaba algún papel, pero nadie me decía nada y que lo iban a dejar asentado. Hoy me pidieron un estudio que no tenía para demorar la autorización”, concluyó Flavia.