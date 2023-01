El drama brasileño “El libro de los placeres” recorre en clave experimental la renuencia al amor

El largometraje brasileño El libro de los placeres, que desde el jueves se podrá ver en Rosario en el cine público El Cairo, protagonizado por la brasileña Simone Spoladore y el argentino Javier Drolas, explora con una aproximación experimental tópicos como la fobia al amor y a la intimidad, la melancolía, el existencialismo y las presiones sentimentales que pueden tener las mujeres a partir del avance de la edad.

Respecto de si hay mayores diferencias entre el libro y la película o es una adaptación fiel, el actor, también de vasta trayectoria teatral, se explayó: “La adaptación aggiorna un poco a los personajes. En el libro, la idea de que un hombre fuera más machista de lo que ahora es tolerable, no era nada que llamara la atención. En la novela, él le dice que no le gusta cómo se viste o que se corte el pelo; fue escrita en un contexto de época por una autora feminista muy fuerte. El libro transcurre en gran medida en los pensamientos de Lóri y la directora prescinde de la voz en off, con lo cual hay una gran adaptación. Ella dijo que el mayor desafío era crear dramaturgia a partir de la novela vía la construcción de acciones. Además, es una película sumamente sensorial que echa mano a todos los recursos plásticos del cine. No sólo la verbalidad tracciona el relato: hay algo muy sensorial que ya viene desde la escritura. Desde los ritmos, los tiempos que se toma, los espacios vacíos que retrata, como el departamento de ella, que es gigante pero vacío y transmite soledad. También hace mucho calor y falta agua en el departamento, que está frente al mar y transmite algo muy sensorial como si fuera un actor más, un personaje importante, porque es algo a lo que ella le tiene miedo y solo deja de temerle cuando lo enfrenta, algo que le ocurre también en relación con el amor”.

En el mismo sentido, Drolas habló acerca de si es una historia centralmente femenina y de cosas que le pueden pasar a una mujer treintañera o se trata más bien sobre la renuencia al amor, independientemente del sexo de la protagonista: “La directora y la actriz lo sienten como una temática femenina pero compartí con dos amigas la película y no se sentían tan identificadas en relación con cómo Lóri vivía el amor o el vínculo con Ulises. Obviamente es una mirada femenina porque colaboraron bastante la actriz y la directora. También hay una guionista y una productora, todas personas que tenían voz en el proceso creativo, así que claramente es una mirada femenina”.

Drolas también dio su parecer acerca de qué fue lo que más le gustó de la película: “La actuación de Simone, que me parece brillante. Y después, lo sensorial que es la película. Sensual y voluptuosa, que tiene que ver con algo de Brasil y su naturaleza siempre presente, el calor y el sudor de las personas. También me gustó el tratamiento particular de las escenas de sexo: crudo en relación con los cuerpos, no tan hegemónicos. Y la duración de esas escenas, que le dio una entidad. Una cosa muy sexual y amorosa al mismo tiempo. Algo que también me gusta de mi personaje es que, aunque se lo ve hedonista y promiscuo siempre le dice a ella: «Yo te espero, cuando estés lista, voy a estar acá». Como que él ya tomó la decisión de que ella haga su camino y que experimente lo que tenga que experimentar, más allá de lo sexual. Le da una seguridad que tampoco es común en esta época”.

Finalmente, y en términos de actuación, Drolas destacó qué fue lo que más le costó de este registro actoral, en particular el trabajo con el idioma: “El idioma fue un desafío. Me costó un montón. Ya venía trabajando en Brasil bastante pero siempre en español, con un director teatral que trabaja con literatura latinoamericana y quería una voz en español sobre el escenario. Y ahí aprendí a hablar portugués de forma autodidáctica, pero este fue mi primer trabajo en portugués, lo cual me dio bastante miedo. Y después de este ya hice dos trabajos más en portugués y me sentí cada vez más confiado”.