El dólar blue arde: se llegó a vender a $426 y algunas cuevas dejaron de operar

El dólar blue se llegó a disparar este martes en Rosario hasta los $426, en una jornada cambiaria de alta volatilidad que obligó a algunas cuevas de dejar de operar.

De este modo, la divisa informal acumula, hasta el momento, una suba de más de $20 en las últimas dos jornadas.

La brecha con el dólar mayorista oficial se ubica en 94,1%. En la jornada anterior había anotado hacia el final de la rueda un fuerte salto que representó su mayor suba diaria en un mes cuando llegó a los $ 400.

En lo que va del año, el blue aumenta $66, después de cerrar 2022 en $346.

Según analistas, los dólares paralelos seguirán en suba durante este mes, debido a la emisión indirecta que conlleva el Programa de Incremento Exportador, que contempla un tipo de cambio diferencial a $300 para los productores sojeros y las economías regionales.

Los dólares financieros también operan este martes con fuerte tendencia alcista: el contado con liquidación lo hace a $418,42 y el Bolsa o MEP a $405,84.

El dólar minorista se vende a un promedio de $223,12, el ahorro a $367,13 y el turista, $445.

El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 73 millones en el mercado cambiario, aprovechando liquidaciones por US$ 153,8 millones de los agroexportadores.

Con las compras realizadas el lunes, la autoridad monetaria redujo el saldo negativo de abril, que había superado los US$ 500 millones a unos US$ 48 millones, mientras que las ventas en el año se achicaron a alrededor de US$ 3.020 millones.