El dilema de Heinze: ¿va con titulares o hace descansar a algunos ante Audax?

Newell’s se prepara para el cotejo del jueves a las 19 ante Audax Italiano, por la última fecha de la Copa Sudamericana. La Lepra busca una victoria para quedar como el mejor de los punteros, y así garantizarse definir como local todas las series de playoff que participe.

Con el pasaje a octavos asegurado, a la Lepra sólo le queda esperar el sorteo del próximo 5 de julio, donde sabrá el cruce entre el segundo de la Sudamericana y el tercero de la Libertadores que le toca en el bolillero. Esos partidos se jugarán el 12 y 19 de julio, y el partido de Newell’s por octavos será entre el 1 y 3 de agosto (la ida) y el 8 al 10 (la vuelta).

Lo que resta saber es si Gabriel Heinze utiliza a todos los titulares en el cotejo ante los chilenos, que ya se aseguraron ser segundos del grupo. Como Newell’s tiene que jugar el lunes a las 20 ante Gimnasia en el Coloso, y el viernes de esa misma semana viaja a Santiago del Estero para cruzarse con Central Córdoba, es factible que el entrenador leproso analice el estado físico de los habituales titulares antes de definir el equipo.

Una duda puede pasar por el lateral derecho. Si bien Jherson Mosquera es el titular, Armando Méndez respondió cuando le tocó jugar y no sería raro que aparezca entre los once. En el otro lateral la idea era que jugara Bruno Pittón, pero la expulsión de Angelo Martino ante Huracán no le permitirá jugar el lunes frente a Gimnasia, por lo que Heinze podría darle titularidad ante Audax.

Con Willer Ditta vendido a Cruz Azul, la dupla de zagueros titulares es Gustavo Velázquez y Guillermo Ortiz, aunque Facundo Mansilla puede ser alternativa, al menos hasta que Heinze defina si busca o no un refuerzo para esa posición.

En el medio el que puede estar en duda es Cristian Ferreira. Si sale para preservarlo físicamente, su lugar lo ocuparía Marcos Portillo. Pablo Pérez está recuperado, pero irá al banco. Y todo indica que Iván Gómez y Juan Sforza, quien no podrá estar con el Lobo por estar suspendido, serán titulares.

¿Y arriba? Jeremías Pérez Tica es una alternativa que el Gringo utilizó en varios partidos como extremo, por ejemplo ante Santos. No sería extraño verlo como titular en lugar de Ramiro Sordo. Y si bien Jorge Recalde es un jugador al que Heinze siempre cuida desde lo físico, la floja respuesta de Djorkaeff Reasco cada vez que lo reemplazó dejaría al paraguayo como titular, salvo que el DT lo vea cansado.

A Newell’s le resta jugar seis partidos de Liga, todos durante el mes de julio. Gimnasia en el Coloso; Central Córdoba e Independiente como visitante; Atlético Tucumán en casa; Boca en la Bombonera; y Talleres en el Bielsa. Una seguidilla en la que Heinze deberá rotar un poco al plantel, es especial porque habrá una fecha entresemana e inmediatamente después de Talleres jugará su partido de octavos por la Copa. Por eso el Gringo ya analiza el tema físico y la relevancia de cada partido, y el del jueves ante Audax es importante, pero con la clasificación asegurada podría ser una chance para hacer descansar a algún titular.