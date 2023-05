El dilema de Gabriel Heinze: ¿cómo reemplaza a Brian Aguirre?

Brian Aguirre se sumó al seleccionado argentino Sub 20 que jugará el Mundial desde la próxima semana. Y su ausencia es un problema para Gabriel Heinze, que perderá un jugador titular por varios partidos de la Liga, y alguno de la Copa Sudamericana. Justo en el momento que el juvenil extremo leproso tuvo una actuación destacada ante Tigre, con gol incluido.

¿Qué alternativas tiene el Gringo para reemplazar a Aguirre? Si decide mantener un esquema con tres delanteros, los nombres que surgen con más chances son Jonathan Menéndez y Jeremías Pérez Tica, aunque también tiene a disposición a Justo Giani.

La lógica indica que el Gringo piense primero en Pérez Tica, al menos es lo que mostró en los últimos partidos cuando tuvo que definir un reemplazante de Aguirre o Sordo. Menéndez está más relegado. Si bien llegó como un refuerzo de importancia, el la Liga apenas jugó seis partidos, sólo tres como titular. El último partido que jugó por el torneo local fue la derrota 1-0 ante River, el 17 de abril. Y ese día ingresó por Pérez Tica, que fue titular. Y dos días después fue titular ante Blooming, en el 3-0 del Coloso, tal vez la mejor producción del ex Talleres, aunque extrañamente luego no tuvo minutos.

Con Pérez Tica pasa lo contrario. Heinze también lo utilizó en seis partidos, pero con más presencia en los últimos. Incluso fue titular en Copa Sudamericana ante Santos, cuando mandó a Sordo al banco. Hoy parece estar un paso adelante de Menéndez, aunque con Heinze el día a día también influye.

Hay otra opción, aunque obligaría a modificar el equipo tácticamente, algo que ya sucedió durante el torneo y la Copa. En este caso, Heinze debería cambiar esquema para jugar sólo con dos atacantes, con un dibujo 4-1-3-2, con Juan Sforza como volante central e Iván Gómez y Marcos Portillo como internos, y Cristian Ferreira más suelto. Esta fórmula fue la que utilizó el Gringo en el partido frente a Blooming, una muy buen producción que se coronó con un 3-0. En ese partido, los internos fueron Pablo Pérez y Lisandro Montenegro, y Portillo jugó suelto.

Una última opción que no dio frutos ante Argentinos es ubicar a Djorkaeff Reasco tirado a la derecha, aunque no como extremo. En ese partido, Heinze puso en el mediocampo a Gómez, Sforza y Ferreira, con Sordo por izquierda y Reasco por derecha, cerrándose para terminar como un segundo nueve. el ensayo táctico no funcionó y a los 19 minutos del complemento ingresó Portillo por Reasco, justamente la opción planteada para los próximos partidos si el Gringo decide no incluir a Pérez Tica o Menéndez.

No es la primera vez que Heinze se pierde a Aguirre por convocatorias de la selección Sub 20. Al inicio de la Liga, el delantero también estuvo citado al Sudamericano, pero la eliminación temprana del equipo de Mascherano lo devolvió antes de la segunda fecha. En ese momento, Heinze utilizó a Francisco González como titular, quien luego se lesionó.

Ahora perderá a Aguirre al menos por tres partidos del torneo local, además del cotejo copero en Bolivia ante Blooming. Pero la ausencia puede ser mayor si Argentina avanza en el Mundial. Por eso el entrenador deberá buscar la mejor alternativa para una etapa donde la relevancia de los partidos es grande y perder a Aguirre puede ser un problema de difícil resolución.