El descargo de Karina La Princesita tras contar que sufrió un ataque de ansiedad

Karina La Princesita contó a través de sus redes sociales que sufrió un ataque de ansiedad previo a un show. Tras la repercusión de su relato, la artista compartió un descargo por una pregunta que le hicieron relacionada a su salud.

Mediante su cuenta de Twitter, Karina citó un mensaje de LAM que decía: “¿Qué le pasa a @kari_prince? #LAM”, y manifestó: “¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo: QUÉ LE PASA”.

“Falta de atención, se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental”, se quejó la intérprete de “Corazón Mentiroso” respecto al planteo que le suelen hacer cuando ella cuenta cómo se siente.

En otro tuit, Karina citó el mensaje de una usuaria y explicó: “Te rompiste toda y trataste de machacarte, así me siento, como con las secuelas de haber hecho eso”.

Mediante sus historias de Instagram, La Princesita compartió un video contando que sufrió un ataque de ansiedad previo a un show en Chaco y narró cómo se sintió.

“Antes de salir me agarraron muchos o uno ataques de ansiedad muy fuertes, la pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria y me faltaba el aire, que me iba a morir. Es horrible”, expresó.

“Soy fuerte, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando, está todo bien y es parte del proceso. Más que nada para que sepan lo agradecida que estoy, porque la música me hace bien. Yo no lo estoy pasando bien, pero lo comparto para que los que están viviendo estas cosas no se sientan raros. Hay gente que los comprende y los entiende. Hay que ocuparse nada más”, agregó la artista.

Karina la Princesita también habló con Socios del espectáculo (El Trece) recientemente y entre tantos temas que tocó, se refirió al cuadro de depresión que está atravesando.

“Estoy bien, pienso que es un proceso, el día de mi cumpleaños empecé a hablar de esto”, comentó la cantante de cumbia acerca de las declaraciones que había hecho tiempo atrás.

“Necesitaba decirlo para que comprendan mis cambios de ánimo, no puedo decir que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse. Voy al psicólogo y al psiquiatra, estoy controlada por eso, tengo ataques de ansiedad y de pánico”, concluyó la cantante.