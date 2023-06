“El desafío es seguir trabajando por la construcción de una profesión unida”

Transcurriendo el cuarto año como presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), la doctora y contadora pública Gabriela Farizano, directiva del Colegio de Graduados de Rosario, habló sobre la situación actual del profesional en Ciencias Económicas, la importancia de la capacitación permanente y el valor de pertenecer a los colegios y asociaciones de graduados, instituciones que velan por la defensa de la profesión.

-¿Cuál es el rol de la FAGCE?

-“Como bien dice su denominación, la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas representa a los graduados en Ciencias Económicas, los cuales se encuentran nucleados en colegios y asociaciones, que son creadas como asociaciones civiles con personería jurídica. Cabe aclarar que, en la estructura original de la profesión, los consejos son creados por leyes provinciales, mientras que los colegios y asociaciones son asociaciones civiles”.

-“Según su estatuto, los fines de la FAGCE son la representación de los graduados en Ciencias Económicas, defender sus intereses así como también de las entidades federadas”.

-“El segundo objetivo es la capacitación, que habla de propender al mejoramiento de los estudios de los graduados y también representar a los miembros en congresos, conferencias y jornadas”.

-“Otra función muy importante es la de emitir informes. El estatuto lo que prevé es ser un nexo válido y de referencia para los organismos públicos. Y esto se logra a partir de la emisión de informes de los institutos específicos que tiene la FAGCE. Además del trabajo en mesas de enlace en los distintos estamentos a nivel nacional, provincial y municipal”.

-¿De qué manera le parece que influyó que la presidencia de la FAGCE haya estado a cargo de una profesional que representa al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario?

-“El hecho de estar a cargo de la presidencia de la FAGCE y a la vez pertenecer al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario lo que ha permitido es interactuar con los demás colegios y asociaciones, dado que en nuestro colegio hay una amplia experiencia en la dirigencia, que ha permitido estrechar lazos, llevar los requerimientos del interior hacia los gobiernos y organismos centrales, y manifestar las necesidades de cada espacio”.

-“También es importante destacar el trabajo conjunto de colegios y consejos profesionales dado que eso hace a nuestra formación. Es decir, desde Rosario hemos sido formados para propiciar el trabajo conjunto entre Colegios y Consejos”.

-Qué hitos le parecen importantes resaltar de sus 4 años de gestión en la presidencia de FAGCE?

-“El primero fue establecer redes, aprovechando el contexto de pandemia. Nos tocó estar al frente en un momento muy especial, donde no había presencialidad, y se aprovechó eficientemente el tiempo en generar lazos y en interconectar a todos los colegios y asociaciones”.

-“Además, se incorporó una gran actividad en todos los institutos, lo cual fue posible gracias a la virtualidad, ya que permitió la participación de miembros de distintas provincias”.

-“Hubo un gran trabajo de regularización de la asociación, cumplimentando las exigencias con un importante trabajo de la Mesa Directiva”.

-“La presencia ante los organismos estatales (AFIP, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Cámara Arbitral, entre otros), porque durante este período si bien durante mucho tiempo fue virtual, hubo una importante cantidad de reuniones con los mismos”.

-“También es dable destacar el importante número de presentaciones que se han efectuado, mediante notas sugeridas por los propios profesionales o desde el seno de los institutos técnicos”.

-“Desde el inicio de nuestra gestión, siempre hablamos de la creación de mesas de diálogos”.

-Los vertiginosos cambios que tiene nuestro país en materia económica e impositiva involucran una actualización permanente de los profesionales, ¿cómo acompañan los colegios a esta situación?

-“Eso es una realidad en nuestro país, por lo cual el acompañamiento se hace a través del ofrecimiento de capacitaciones, ya que los colegios en general tienen grandes formadores y grandes capacitadores”.

-“Por otro lado, se acompaña a través de la participación y la conformación de mesas de enlace, con los distintos estratos del gobierno a nivel nacional, provincial y municipal”.

-“Otro punto a destacar, dada la velocidad de los cambios, es la participación en la elaboración de las normas y en el diseño de los esquemas de implementación. Es muy importante para nosotros lograr participar en su elaboración antes de su entrada en vigencia”.

-“A la hora de pensar cómo acompañan los colegios a los profesionales, a mí me gusta citar a un colega, que en un discurso hizo alusión a que el ejercicio de la profesión “es como dirigir un barco, en tanto las instituciones son los faros que nos guían”. Me pareció una muy buena definición, ya que las asociaciones no están para fijar el camino, sino para guiar a los profesionales”.

– ¿Qué aspectos faltan a su criterio en pos de la jerarquización de la profesión en Ciencias Económicas?

-“Uno de los primeros informes que presentó la Federación cuando comenzó su actividad fue justamente el de la jerarquización de la profesión. En ese sentido, lo que siempre tratamos es de enaltecer el carácter del trabajo profesional. Recalcar que el trabajo es profesional, poniendo énfasis en la posibilidad de estudio, de análisis de las situaciones, la especialización. Además, aggionarnos a todos los cambios tecnológicos -en este momento la inteligencia artificial- y desarrollar las habilidades blandas”.

-“Resulta fundamental el trabajo en equipo, no solo entre los profesionales en Ciencias Económicas, sino también el trabajo interdisciplinario. En esto venimos haciendo énfasis hace un tiempo, ya que para jerarquizar la profesión creemos que son los aspectos cruciales que hay que seguir afianzando”.

-“Otro aspecto tiene que ver con la incorporación de profesionales más jóvenes, ya que es fundamental propiciar la sucesión en todas las instituciones, e ir capacitándolos para garantizar la jerarquización de la profesión, y respetar una formación heterogénea con la experiencia de los Colegas que transitan el ejercicio de la profesión desde tiempos más remotos”.

-¿Qué valor agregado tendrá un profesional que pertenezca a los colegios profesionales de uno que no lo haga?

-“Aunque suene repetitivo, un valor agregado es la capacitación y el trabajo en equipo”.

-“Participar de las asociaciones lleva implícito el contacto con otros profesionales, el intercambio de opiniones, ya que posibilita el debate, trabajar el consenso y permitir el disenso. También es importante la escucha en estos organismos, pero la escucha de los que llevan propuestas y no solo quejas. Esto es algo importante, ya que quienes proponen nos permiten construir”.

-¿Qué desafíos le deja a la futura mesa directiva?

-“Nuestro objetivo es dejar la vara bastante alta, para continuar con el camino de la construcción. La Federación ya ha marcado un norte hacia dónde quiere llegar, por lo que resulta necesario unir los esfuerzos de todos los colegios y asociaciones para permitir el cumplimiento de los fines para lo cual fue creada. El gran desafío es seguir trabajando por una profesión unida”.