¡El dato es falso!: el error en la cábala de los 3 penales fallados entre Kempes, Maradona y Messi

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi pateó el penal para la celeste y blanca a los 38 minutos del primer tiempo y el arquero Wojciech Szczesny logró frenarnos lo que hubiese sido el primer gol del encuentro.

El dato viral fue publicado desde una cuenta de Twitter con más de 3 millones de seguidores y aseguraba, en inglés: “1978: Mario Kempes missed a penalty in the 3rd game 1986: Diego Maradona missed a penalty in the 3rd game 2022: Lionel Messi missed a penalty in the 3rd game”.

Con la foto de Messi, el posteo indica que Kempes erró un penal en el tercer partido del Mundial Argentina 1978; Diego Maradona erró un un penal en el tercer partido del Mundial México 1986 y Messi un penal en el tercer partido del Mundial Qatar 2022.

El dato jugó con la ilusión de que en el ’78 y en el ’86 Argentina salió campeón y en Qatar acaba de pasar a octavos de final, partido que jugará con Australia el sábado a las 16, pero el paralismo es totalmente falso.

En el tercer partido del Mundial ’78, Argentina perdió con Italia por 1 a 0. El equipo capitaneado por Daniel Passarella no tuvo un penal a favor. Tras un pase filtrado por el medio de la defensa, Roberto Bettega marcó para los italianos en el estadio Monumental. Kempes no erró ningún penal.

De hecho, en ese Mundial Argentina solo tuvo un penal a favor y no lo pateó el Matador Kempes. En el segundo partido de la fase de grupos, Argentina hizo de local en el Monumental contra la Francia de Platini. Sobre el final del primer tiempo, el árbitro suizo Jean Dubach marcó penal cuando la pelota le pegó en la mano a Marius Trésor y el penal lo convirtió Daniel Passarella.

Asimismo, en México ’86 en el tercer partido de la selección Argentina enfrentó a Bulgaria y ganó por 2 a 0. Jorge Valdano y Sergio Burruchaga marcaron con dos tremendos frentazos y pasó tranquila la fase de grupos.

Según informó Clarín, en el estadio Olímpico Universitario, el árbitro de Costa Rica Berny Ulloa no cobró ningún penal, y Maradona no erró. Ese equipo no tuvo penales a favor en todo el campeonato.

