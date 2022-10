El creador de “The Crown” fue acusado de “insensible” y los actores salieron a defenderlo

A casi dos meses del fallecimiento de la reina Isabel II, la actriz Judi Dench publicó una carta abierta dirigida a Netflix, en contra de The Crown y a Peter Morgan, su creador, a quien calificó como “insensible” por la forma en la que retrata los vínculos de la familia real y reflota viejos escándalos que marcaron algunos momentos de la corona inglesa. Y de cara al estreno de la quinta temporada de la serie, los protagonistas salieron al cruce.

“Creo que somos muy sensibles a la familia real. Estoy representando a la princesa Margarita, con suerte, con sensibilidad y sinceridad, bajo el paraguas de que es un drama, no lo olvidemos”, señaló Lesley Manvile, una de las últimas incorporaciones al estelarizado elenco, en una entrevista con el portal de espectáculos Variety.

Dado el tema, The Crown ha sido acusada más recientemente por la icónica actriz inglesa Judi Dench de ser insensible a la familia real al sacar a la luz escándalos pasados, así como dramatizar algunos de sus momentos más privados de la corona. Pero mientras hablaban con Variety, Staunton y Manville, ambos espontáneamente, defendieron el programa y a su creador.

Mientras Imelda Staunton, quien se pone en la piel de la monarca, destacó todos los proyectos en los que Morgan retrató a la monarquía británica. “Peter Morgan, obviamente, tiene un gran afecto por esta familia después de haber hecho la película The Queen, luego The Audience, y luego la serie The Crown. No creo que se hubiera molestado en seguir adelante si no estuviera emocionalmente, creo, involucrado con eso”, señaló.

Todo pasa en tiempos de regresos: este 9 de noviembre llegarán a Netflix los nuevos capítulos de The Crown, que están ambientados en los años 90. Además de Staunton y Manville, participan Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Dominic West como el príncipe Carlos, Elizabeth Debicki como la princesa Diana, y Olivia Williams como Camilla Parker Bowles. También aparece Jonny Lee Miller como el primer ministro John Major.

Uno de los eventos más significativos de esa época es, sin dudas, la muerte de Diana. Y ante el morbo que se generó en relación con la potencial dramatización del accidente en el que perdió la vida, la plataforma confirmó por estos días que no se verá el siniestro de manera explícita, sino que se centraran en lo que generó en la familia real.