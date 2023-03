El conmovedor video que armó la AFA a tres meses de la gesta argentina en Qatar

“En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi). Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos”. Así empezaba diciendo la voz en off que en el video que publicó la Asociación del Fútbol Argentino para presentar el tráiler de película “hollywoodense” con lo que aconteció hace tres meses en el Mundial de Qatar.

A tres ⭐⭐⭐ meses de una película inolvidable… #CampeonesDelMundo #LaScaloneta 😎 🎶Muchaaachos, ahora nos volvimos a ilusionar 🎶🎵 pic.twitter.com/714gw1giZ1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2023

Las lágrimas de Messi en los momentos más duros con la Argentina se mezclan con los festejos por la ansiada tercera estrella mundialista. “Yo quiero ganar algo con la Selección, estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando”, se lo escucha decir al rosarino, quien se tomó revancha en un film en el que no es el único actor de lujo y que en pocos minutos cosechó millones de reproducciones.

“Dirigida por Lionel Scaloni y protagonizada por el 10, con Emiliano Martínez como ‘El Dibu’, Ángel Di María como ‘Fideo’, Rodrigo De Paul como ‘Mi Motorcito’ y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best, récord mundial de espectadores y no apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película”, agrega el conmovedor spot que lanzó la AFA.

Y mientras el país espera por el regreso de los campeones del mundo para disputar el primer amistoso en suelo argentino, el furor por el equipo que comanda Lionel Scaloni no hace más que aumentar. “A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continúa. Amistosos contra Panamá y Curazao. Eliminatorias 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto”, finalizó el video.

“Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, fue lo que expresó hace muy poco Chiqui Tapia para celebrar la renovación del DT. Y entre otras frases que dijo después de la gesta en Qatar, el DT oriundo de Pujato mencionó: “La verdad que estoy en un lugar soñado para cualquier argentino. Es un lugar increíble después de haber ganado el Mundial. Es evidente que es un lugar en el que cualquiera quiere estar y estoy encantado”.

Scaloni tomó el mando de la Selección en 2018 luego de la desastrosa presentación argentina en el Mundial de Rusia, donde quedó eliminada contra los franceses en los octavos de final. Primero fue elegido de manera interino, pero rápidamente lo ratificaron como DT y realizó un camino exitoso que incluyó un tercer puesto en la Copa América 2019, el título de Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar, además de una racha histórica de 36 partidos sin perder.

Los primeros compromisos tras la conquista mundial para Argentina serán el próximo jueves frente a Panamá, en cancha de River y el martes 28 de marzo en Santiago del Estero, contra Curazao, en el estadio Madre de Ciudades. Allí Scaloni dispondrá de todos los futbolistas que integraron la nómina de 26 mundialistas con la excepción del Papu Gómez, quien continuará recuperándose de una lesión en Sevilla.