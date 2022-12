El colectivo de la danza del país busca una ley que le garantice políticas específicas

El Movimiento Federal de Danza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que contempla la creación de un instituto nacional que pueda diseñar y fomentar políticas propias para todo el país vinculadas con esta expresión artística y cultural.

La iniciativa se viene gestando desde 2012 a través del Movimiento Federal de Danza, colectivo de trabajadores y trabajadoras, investigadores, coreógrafos docentes y bailarines, que se agrupan por regiones culturales con referentes provinciales.

La comunidad de la danza realizó recientemente una audiencia pública para visibilizar la situación y lograr consenso en el tratamiento de la ley, cuya iniciativa es promovida por la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, y que ya cuenta con más de 20 firmas de legisladores de distintas bancadas para habilitar su tratamiento en comisión.

“Queremos que el proyecto entre en tratamiento y se discuta todo lo que se tiene que discutir, porque discutir afuera del Parlamento es terreno baldío. Hace 14 años que venimos discutiendo y queremos tener una precisión de qué se puede y qué no se puede y también tener una conversación abierta acerca de la posibilidad de que la ley se efectivice, si no se puede crear este instituto nacional queremos saber por qué”, dijo a Télam Mariela Ruggeri, bailarina, coreógrafa, docente de danza y coautora del texto del proyecto de ley.

“Hay que tener en cuenta y dimensionar la inmensa precariedad en la que está hoy inmerso el sector de la danza que abarca al menos a 15.000 trabajadoras y trabajadores de todo el país, según un registro que realizamos desde el Movimiento Federal de Danza”, amplió Ruggeri.

El proyecto presentado contempla la creación de un Instituto Nacional de Danza similar al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música y al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que desarrollan en forma autónoma políticas de fomento y producción para cada uno de los sectores que representa.

“La idea -remarcó Ruggeri- es que este instituto pueda dar cabida a todas las manifestaciones que tiene la danza en el país a través de política públicas específicas para el sector”.

A diferencia de la música, el cine y el teatro, la danza carece hasta el momento de algún tipo de órgano público que pueda pensar un diseño que encierre las particularidades y características del sector, vinculadas a cuestiones creativas, de investigación, educativas o productivas y que, además, contemple los requerimientos y particularidades de los territorios del país.

La iniciativa, que el sector de danza aspira que entre en tratamiento en las comisiones de Cultura y Presupuesto, ya recibió el apoyo de diputados del Frente de Todos, Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical.

“Uno de los problemas de la danza es que es un sector bastante desconocido para el Estado, motivo por el cual este desconocimiento impide pensar y diseñar políticas para su desarrollo”, destacaron desde el Movimiento Federal.

“El Estado no sabe qué tipos de danzas hacemos, cuántos somos, dónde estamos y cuáles son las problemáticas puntuales que enfrentamos como sector”, agregaron.

Ruggeri destacó que el armado del proyecto surge en 2008 “buscando una legislación nacional que logre paliar la precariedad y precarización que sufre el sector de la danza en el país”.

“La danza no tiene ningún órgano de fomento que pueda trabajar en el desarrollo de su hacer, no existe legislación nacional, Misiones es el único territorio que tiene una ley provincial votada en 2017 pero aún no se ha implementado, en la ciudad de Buenos Aires tenemos Prodanza, hemos logrado que haya ordenanzas de fomento en algunos municipios, pero en muy pocos”, sostuvo Ruggeri describiendo la situación del sector.

“La danza -aclaró- tiene un entramado muy grande, cuando uno habla de danza piensa en la gente que baila, pero también están los docentes, los creadores, todo el circuito de salud que se organiza a través de ella, la investigación, necesitamos con urgencia un organismo que atienda específicamente el hacer de la danza”.

“Creemos que un instituto nacional se encargaría del fomento de la actividad en todo el territorio de la república para todas las danzas que existen y puedan existir: el instituto podría potenciar todos los nodos de danza ya existentes, crear incentivos para la creación, la investigación, la interpretación y la gestión y, otra tarea fundamental, construir el acervo de la actividad en el país”, señaló.

“Al día de hoy, cuando la danza tiene oficialmente más de 100 años de historia en Argentina, no podés buscar datos de la danza en ningún lado, todo depende de la buena voluntad de iniciativas personales o privadas”, concluyó.