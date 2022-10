El candidato a ocupar el banco es Sava y hay que esperar que Patronato juegue por Copa Argentina

Esta semana la dirigencia leprosa intentará avanzar para la contratación del nuevo entrenador. Ignacio Astore confesó que su idea es tener definido el tema para los primeros días de noviembre, y los dos principales candidatos son Facundo Sava y Gustavo Munúa.

Sava no seguirá en Patronato, pero el miércoles jugará semifinales de Copa Argentina frente a Boca. Si el Patrón no avanza a la final, la idea de la dirigencia es juntarse lo antes posible con el Colorado e intentar cerrar su llega al Parque. Ya hubo algún sondeo positivo, pero con el entrenador liberado de Patronato, la gestión será oficial.

Otra posibilidad es Gustavo Munúa, aunque hay que esperar si sigue o no en Unión, algo que se definirá en los próximos días. El uruguayo no tuvo un buen cierre de temporada en el Tate y es probable que deje su cargo, aunque esto aún no se definió. Si no hay acuerdo con Sava, es una opción, al igual que el Ruso Zielinski.

Desde algunos sectores impulsan la posibilidad de que Adrián Coria sea el elegido, en especial por la muy buena campaña que hizo como interino, aunque por ahora eso no pasa por la cabeza de Astore.

En los últimos días comenzó a correr un rumor en redes sociales respaldado por algunas versiones periodísticas sobre un acercamiento positivo con Gabriel Heinze, pero Astore le aseguró a “El Hincha” que no hubo ningún contacto y no hay ninguna posibilidad de que el Gringo se siente en el banco leproso ahora.