El Canalla, tras la igualdad clásica, se reencuentra con su público al recibir al Rojo de Avellaneda

Central tiene por delante varios desafíos que le pueden marcar el futuro en la Liga Profesional. El Canalla enfrentará este miércoles a Independiente, un equipo envuelto en una crisis total (hoy renunció el presidente Fabián Doman), luego visitará Atlético Tucumán, de los más flojitos del torneo y recibirá Boca, que si bien tiene DT nuevo su objetivo es la Libertadores.

Serán nueve puntos en juego y seis de ellos en el Gigante. Escenario en el cual el elenco que conduce Miguel Ángel Russo tiene cuatro triunfos y un empate.

Una victoria ante el Rojo le dará a Central mucho más empuje, tanto desde los anímico y futbolístico. Y teniendo en cuenta que varios equipos que están en el lote de arriba juegan Copas Internacionales no sería nada despreciable lograr una linda racha de victorias para instalarse como uno de los protagonistas.

Russo deberá decidir el esquema y por ende los nombres. El experimentado DT modifica el planteo según la condición. Como visitante utilizó línea de tres en el fondo (Huracán y Newell’s) y como local optó por una defensa con cuatro (Unión y Gimnasia).

Con estos antecedentes, la lógica indica el ingreso de Lautaro Giaccone por Juan Cruz Komar. Así el Canalla se convierte en un equipo más ambicioso y con la intención de ser protagonista.

El rival de hoy tiene todo para perder. No tiene técnico (está Monzón como interino), no tiene presidente, hace nueve cotejos que no gana y se ubica entre los últimos cinco de la tabla.

Si Central administra sus momentos, se muestra paciente y denota inteligencia el resultado cae por decantación. Y ahí sí, se podrá empezar a probar el traje de protagonista serio en la Liga Profesional.

📋 Los elegidos por Miguel para concentrar de cara al encuentro ante Independiente, este miércoles a las 21.30 hs en el Gigante#VamosCanalla 💪🇺🇦 pic.twitter.com/jslwTbcWI0 — Rosario Central (@RosarioCentral) April 11, 2023

Probable formaciones

Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Walter Montoya y Kevin Ortiz; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Independiente: Rodrigo Rey; Baltasar Barcia, Joaquín Laso, Sergio Barreto, Edgar Elizalde y Damián Pérez; Sergio Ortiz, Iván Marcone, y Martín Sarrafiore; Nicolás Vallejo y Martín Cauteruccio. DT: Pedro Monzón.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Fernando Rappalini.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Hora de inicio: 21:30.

TV: TNT Sports.