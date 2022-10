El Canalla debe esperar: Ángel Di María aclaró que seguirá en Juventus

Los hinchas canallas deberán esperar. Ángel Di María comentó hace algunos días que su deseo era regresar a Central para retirarse, algo que repite cada vez que se le menciona el tema, pero salió a aclarar que de ninguna manera piensa en salir de Juventus de Italia en enero.

Mediante un posteo en su cuenta oficial de Instagram, el rosarino aclaró los rumores sobre su posible partida de Italia después del Mundial de Qatar.

“No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí, a Europa, en el año 2007”, explicó Fideo.

Di María hace referencia a la nota que publicó en las últimas horas Conmebol donde Ezequiel Lavezzi, quien oficia de entrevistador, le consulta sobre la posibilidad de volver al Canalla.

“Eso no significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado”, remarcó el autor del gol de la conquista de la Argentina en Copa América de Brasil.

“Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club”, concluyó el zurdo.