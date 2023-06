El certamen local también tendrá mucha acción en la noche del viernes

La Superliga ofrecerá este viernes desde las 21.30 una jornada poblada de partidos en ambas zonas por la fecha 15, que tendrá continuidad el domingo.

En el grupo 1, este viernes chocarán Atalaya vs. Newell’s, Saladillo vs. Atlantic Sportsmen y Unión y Progreso vs. Atlético Fisherton. El domingo jugarán Regatas vs. Unión de Arroyo Seco y Temperley vs. Caova.

En la zona 2, este viernes se medirán Náutico vs. Libertad, mientras que el domingo lo harán a las 20.30 Echesortu vs. Sportivo Federal, Los Rosarinos Estudiantil vs. Alumni de Casilda, Talleres de Arroyo Seco vs. Tiro Suizo y a las 21 Gimnasia vs. Sportsmen. El lunes a las 21.30 chocarán El Tala vs. Central.

Superliga, zona 1

Caova 10-1

Atalaya 10-1

Temperley 9-2

Provincial 9-0

Regatas 8-5

Unión y P. 7-6

Newell’s 6-6

Fisherton 5-8

Unión AS 5-7

Atlantic 3-10

Ciclón 3-8

Calzada 2-11

Saladillo 0-12

Superliga, zona 2

El Tala 13-0

Sportsmen 10-1

Náutico 8-5

Talleres 8-4

Estudiantil 7-6

Alumni 6-5

Echesortu 5-8

Tiro Suizo 5-7

Central 5-8

Gimnasia 5-8

Libertad 5-8

América 3-10

Sp. Federal 1-11

Torneo de ascenso

La Primera B rosarina tendrá acción este viernes desde las 21.30 en su fecha 14. Por el grupo 1 jugarán Atlantic B vs. Ben Hur, Fortín Barracas vs. Gimnasia B, Puerto San Martín vs. San Telmo de Funes y Garibaldi vs. Edison. El domingo completarán en este grupo Atalaya B vs. Red Star de San Lorenzo.

En la zona 2, este viernes a las 21.30 se medirán Maciel vs. Unión Sionista, Universitario vs. Echesortu B y a las 22 Gimnasia C vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez. El domingo a las 20.30 jugarán El Tala B vs. Náutico B y a las 21 Servando Bayo vs. Provincial B.

PRIMERA B

Tabla zona 1

Red Star 11-1

Puerto 9-2

Atalaya B 8-4

San Telmo 9-3

Gimnasia B 7-5

Edison 6-5

Ben Hur 6-6

Garibaldi 4-8

Atlantic B 3-9

Fortín Barracas 2-10

Independiente 0-12

Tabla zona 2

Talleres 12-0

Sionista 9-3

Universitario 8-4

Provincial B 6-5

Paganini 5-7

El Tala B 6-6

Servando Bayo 4-8

Maciel 6-6

Gimnasia C 4-8

Echesortu B 4-8

Náutico B 1-10