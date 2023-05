El aumento jubilatorio viene con bonos para cubrir la inflación: cuánto corresponde en cada caso

Las jubilaciones mínimas tendrán en junio una nueva actualización que se ajustará por la ley de movilidad, y que además tendrán un bono de refuerzo con el objetivo de que los haberes superen el índice de inflación acumulado en lo que va del año. Las sumas fijas serán de entre $20.000 y $5.000 (entre junio y agosto) según corresponda: la primera para quienes cobran la mínima y la segunda para quienes cobran hasta dos jubilaciones. La mínima (con bono incluido) quedará en $85.983 en junio, $87.983 en julio y $90.983 en agosto.

El beneficio se dispuso a través del Decreto 282/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y corresponde a los jubilados de la Ansés y ex cajas provinciales transferidas, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Como sucedió en actualizaciones anteriores con la fórmula actual, las jubilaciones quedarán por debajo de la inflación acumulada. Para compensar esa pérdida, el gobierno dispuso el pago de una suma fija.

Pasando en limpio, para los haberes de junio, el refuerzo de $ 15.000 será para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones, perciban un monto menor o igual a $ 70.938,24 y de $ 5.000 para quienes cobre entre $ 80.938,24 y $ 141.876,48.

En el caso de los que perciban haberes entre la franja de $ 70.938,24 y $ 80.938,24, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los $ 85.938,24.

Del mismo modo, para quienes cobren más de $ 141.876,48 y hasta $ 146.876,48, el monto del refuerzo será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la última suma.

Bonos en julio y agosto

Los $ 17.000 del refuerzo de julio se pagarán también a quienes perciban un haber total menor o igual al mínimo, pero en este caso el tope sube en $ 2.000, para ubicarse en $ 82.938,24, que a su vez pasa a ser el piso de los beneficiarios que tendrán derecho a cobrar el refuerzo de $ 5.000.

Quienes cobren más de la mínima y hasta $ 82.938,24, recibirán un refuerzo equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los $ 87.938,24, en tanto no habrá modificaciones en los parámetros del refuerzo para quienes cobren un haber similar a dos jubilaciones mínimas.

En agosto, el refuerzo será de $ 20.000 y el piso para los beneficiarios del refuerzo de $ 5.000 subirá a $ 85.938,24, manteniéndose el tope de $ 141.876,48.

Para quienes cobren más de la mínima y hasta $ 85.938,24, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los $ 90.938,24, mientras que se mantendrá el mínimo y el máximo para quienes cobren el equivalente a dos jubilaciones mínimas.

Para cubrir pérdidas

Para entender un poco mejor las sumas que se pagarán en los próximos tres meses, es necesario ver la evolución de la inflación y de la fórmula jubilatoria en este último tiempo y la utilidad de ese bono.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), expuso que en 2022, la primera actualización sumó 12,28%, pero la inflación superó dicho guarismo y se ubicó en 16,07%. En el segundo trimestre, y con una inflación creciente, la segunda actualización del año, (de 15,0%) no logró superar la evolución de precios del período que alcanzó 17,3%. Para compensar lo sucedido, se decidió implementar un bono de $6.000 pagadores en abril. Luego de ello, y con el objetivo de equiparar el refuerzo de ingresos anunciados para desocupados/as, trabajadores/as de casas particulares, y demás, se decidió incorporar un segundo monto, pagaderos en mayo, de $12.000.

La tercera actualización alcanzó 15,53% y la inflación alcanzó 22,0%. Para compensar la situación, se impulsó un bono de $7.000 mensuales (que irá decreciendo progresivamente hasta $4.000 que cobrarán quienes tienen ingresos de hasta dos haberes mínimos)para el período septiembre a noviembre. En diciembre el guarismo de actualización sumó 15,6% y quedó por debajo de la inflación, que sumó 17,2%. Por esta razón, en diciembre, enero y febrero se implementó un bono de $ 10.000 mensual.

En la primera medición del año, el valor alcanzó 17,04%, por debajo de la inflación del trimestre enero-marzo, que sumó 21,7%. Por dicha razón, esta movilidad fue acompañada de un bono de $15.000 mensual decreciente hasta $5.000 en marzo, abril y mayo para aquellos que cobren menos de dos jubilaciones mínimas.

Finalmente, en junio de 2023, el pronóstico del Banco Central alcanzó 21,00%, quedando levemente por debajo de las estimaciones de inflación del período abril-junio, junto con el bono de $15.000 a $20.000 mencionado anteriormente.