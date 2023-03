El asesinato de Jimi Altamirano: escuchas revelan sangrienta pelea entre dos células de Los Monos

Según las escuchas que obran en poder de los investigadores del crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, ultimado hace poco más de un mes frente al estadio de Newell’s, el crimen se produjo en el marco de un mensaje que una franquicia de Los Monos alojada en el penal de Rawson a otra célula, detenida en Ezeiza, que le debe a la primera una cifra millonaria proveniente de una carga de drogas.

De acuerdo con esas escuchas, que posibilitaron los allanamientos de este viernes en las cárceles mencionadas y en Marcos Paz, donde está detenido el líder de la banda de La Granada Ariel “Guille” Cantero, subordinados de una de estas gavillas le reclaman por dejar hacer a los integrantes de la otra, y entre esas acciones ubican el crimen de Jimi, un músico que nada tenía que ver con la barra de Newell’s o el mundo del narcodelito y que fue elegido al azar, según la hipótesis fiscal.

“Damián Escobar y Leandro Vinardi. Gerardo Gomes! Dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario”, fue la nota que los sicarios dejaron al lado del cuerpo de Jimi tras subirlo a un auto en 27 de Febrero y Suipacha y bajarlo diez minutos después frente al Coloso Marcelo Bielsa, en la puerta 6, y matarlo a tiros.

Escobar, condenado por instigar el crimen de novio de su ex pareja, y Vinardi, quien cumple condena por el asesinato del narco Sergio Pared, están alojados en Ezeiza. Los sicarios dejaron una nota similar en la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez casi al unísono.

Según la pesquisa, la deuda de estos dos y Nicolás “Dibu” Avalle, también preso en Ezeiza e involucrado en causas federales por secuestro extorsivo y comercialización de drogas, es con tres detenidos en la penitenciaría de Rawson: Leandro “Gordo” Vilches (condenado por asociación ilítica y narcotráfico), Pablo Nicolás Camino (penado por dos crímenes) y Rodolfo “Eri” Masini (considerado proveedor del narcopiloto peruano Julio Rodríguez Granthon).

En una conversación, Guille le dice a su subordinado Vinardi: “Que te quedes tranquilo (…) vos dejame (…) yo le voy a decir que no vayan a molestar más Monchito, pero vos déjamelo que se lo diga yo porque yo sé cómo decírselo para que no te enojes”, recibiendo reproches de Pollo sobre el lugar que aparentemente Cantero le ha dado a estas personas puesto que expuso “Pero vos tenés que fijarte Moncho, como quien dice, a quien le das el puesto y a quien no le das el puesto Moncho (…) si ese puesto lo hubiese tenido, una manera de decirte, en algún momento el Narigón no hubiese pasado nunca eso Moncho”.

En la segunda, el 2 de febrero de 2023, un día después del crimen de Jimi, comentan el desencadenamiento de una requisa que tendría que ver con ese hecho y, entre otros reproches, Pollo le vuelve a cuestionar a Cantero el “puesto” que les dio.

POLLO: Hola.

CANTERO: Moncho que paso hay quilombo de vuelta Moncho.

POLLO: Recién estuvo el allanamiento acá.

CANTERO: Que paso Monchito.

POLLO: Que yo, nada boludo ya está.

CANTERO: ¿Pero que a vos era? ¿O a quién?

POLLO: Si para nosotros Moncho.

CANTERO: Pero nadie en especial con un papel (ininteligible).

POLLO: No no no, con un papel especial no Moncho.

CANTERO: Pero por eso, una cosa es que vayan *ininteligible* no yo recién llame a un muchacho, me dijo que le habían pegado a uno en la cancha nada más, y cuando paso?, recién me dice, ¿como recién? Le digo.

POLLO: No anoche paso, anoche (ininteligible) no sé quién era, supuestamente dejaron un cartel, que era yo, ahí, en la comisaría de Gálvez, en todos lados.

CANTERO: El tema monchito que ya te dije, vos tenés que buscarte más amigos Monchito igual.

POLLO: No Moncho, yo no necesito más amigos, el tema es que vos lo apañas a todos ellos Moncho, no es así.

CANTERO: Pero Monchito yo nunca los apañe (ininteligible).

POLLO: Yo siempre fui tu amigo, yo cuando tuve que (ininteligible) y poner el pecho yo lo hice Moncho, ellos no hicieron nada por vos, está bien todo lo que vos quieras, ellos son millonarios y yo no tengo un mango pero no pasa nada (ininteligible).

CANTERO: Pero Monchito ya te dije, ya te dije, no te empecés a enojar porque te enojas (ininteligible).

POLLO: No me enojo Moncho si yo no hago nada, yo no me enojo, yo simplemente es que no tengo la posibilidad de decirte las cosas en la cara, te las tengo que decir por acá Moncho, ellos tienen plata está bien todo lo que vos quieras, si vale más eso que otra cosa esta bien yo lo acepto Moncho, si yo no me voy a poner a pelear ni con vos ni con nadie.

CANTERO: Pero Monchito, vos quedate tranquilo que nunca nos van a sacar eso con plata boludo.

POLLO: Pero Moncho no es eso, es que lo mismo que te hicieron a vos nos van a hacer a todos nosotros Moncho y todo porque estamos apañando a estos giles que no sirven para nada Moncho, no tienen código nada Moncho vos ya sabes que es así.

CANTERO: El tema que no sabemos quién es Monchito (ininteligible).

POLLO: No seas malo, si ya sabes son tres personas Moncho (ininteligible) son tres Moncho.

CANTERO: Pero tres personas no te pueden hacer todo eso, eso es lo yo que te estoy diciendo a vos Monchito, que vos tenés más gente infiltrada que no te quiere a vos, que están todos al lado tuyo, eso es lo que yo quiero que te des cuenta.

POLLO: Pero Moncho, ¿Quiénes son los que arrancaron con esto?

CANTERO: Pero ya te dije Monchito, pero está bien que arrancaron ellos (ininteligible) pero es imposible que ponele que ahora haya ido (ininteligible) Nico y que te pase todo esto boludo, ¿me entendés? Vos tenés más gente más infiltrada cerca de ti.

POLLO: Igual no pasa nada.

CANTERO: Que yo lo que quiero que te des cuenta boludo (ininteligible).

POLLO: Puede ser Moncho.

CANTERO: (ininteligible) porque no me pasa porque yo ya te dije no confío más en ninguno (ininteligible).

POLLO: No confió en nadie, no me meto con nadie, no hablo con nadie, no busco aliados, no hago nada Moncho, y vos sabes, el entorno es de nosotros Moncho, son cercano a nosotros (ininteligible) vos vas a querés convencerme, vas a querer despistarme (ininteligible).

La banda de Rawson

En otra serie de audios queda claro a quiénes se refiere Vinardi. En el primero de ellos, Guille conversa con Damián “Toro” Escobar sobre los responsables de algún hecho de violencia que le habría generado enojo.

CANTERO: Nada monchito anoche hable con el Gordo de eso.

POLLO: ¿Qué te dice el moncho?

CANTERO: Que no, que ellos no hicieron nada, nunca hicieron nada, que no nada, que nunca nada.

POLLO: Están locos monchito.

CANTERO: Dice de verdad, no hicimos nada, no le dijimos nada a nadie, nunca hicimos nada dice nosotros.

POLLO: Entonces están locos esos dos moncho.

CANTERO: Pero yo le digo y ahí estaba el carnicero, lo único que pasa es que yo le quiero cobrar a guampa lo que me debe y nada más pero después otro quilombo no hay.

POLLO: Están locos.

CANTERO: Dice nosotros nunca le fuimos a decir a nadie que se vaya de ningún lado ni le dijimos a otros que se vaya, nunca nada eh (…).

Gran parte del resto de la conversación continuó rodeando la misma temática de reclamos hacia Cantero y las explicaciones que éste habría recibido de la otra facción sobre el suceso que generó discordia entre los miembros del grupo.

En un momento nombraron a eventuales responsables llamándolos como “los del salteño”:

CANTERO: Igual moncho el primero que me conto eso fue el Gordo igual a mí que eran los del salteño.

POLLO: ¿El gordito? Este gordito digamos, al amigo.

CANTERO: No, el que está allá el que me dice compadre.

POLLO: Claro el que esta con el carnicero.

CANTERO: Si, él me dijo a mí que habían sido los de eso, después le dije a guampa lo del salteño eso y dice, pero si los del salteño están con nosotros, ¿cómo puede ser? Guampa tampoco sabía hasta que yo le dije eso.

Más adelante, CANTERO comienza a conversar sobre el mismo asunto con un tal Pichu, hasta que éste le consulta por “el jefe de los jefes Masini”. Y queda claro que Escobar dilataba el pago con su interlocutor Vilches, tras lo cual Eri Masini decidió dar un ultimátum que, según la teoría fiscal, se cumplió con el crimen de Altamirano:

PICHU: ¿y el otro? Jefes de jefes?

CANTERO: Cuál jefe jefe pichu?

PICHU: Eh Masini.

CANTERO: ¿Cuál es Masini ese?

PICHU: El jefe jefe “Peraco” (…) boludo.

CANTERO: Ah el otro flaco, porque yo no lo conozco, no ese lo dice nada que le quiere cobrar a guampa dice, le voy a dar un ultimátum de 10 días a guampa porque no me paga, le digo no te puede pagar en un año, te va a pagar en 10 días le digo (…).

PICHU: Claro, el otro siempre busca un problema para no pagar.

CANTERO: Si, dice me debe setenta mil dólares hace un año dice y le voy a dar diez días nomas, deja no te pago en un año te va a pagar en 10 días te va a pagar le digo.

PICHU: Lo que pasa es que yo a veces le digo a moncho a veces yo digo que es así viste que el gordito se puede hacer el personaje pero no le lleva muchos años preso y el guampa si me entendes entonces le dice no esto es así así así y el gordito compra, sabes vos, ¿entendes?

CANTERO: No, no aparte el guampa aprendió más viste aprendió ya un poquito más.

PICHU: Por eso tiene más letra, lo envuelve como quiere al gordito el gordito se cree vivo pero le envuelve como quiere ¿entendes?

CANTERO: Eso es lo único.

PICHU: Entonces? Tergiversan (sic) toda la info ¿entendes?

CANTERO: Si, si, no (…).

“La familia de Jano”

En otra conversación le reprochan a Guille haber autorizado o tolerado el ataque “a la familia de Jano”, atribuido a Masini. El Toro Escobar pone en palabras las consecuencias de una eventual represalia: “Si, pero pone que ahora vayan y le den, le den a toda la familia del Eri. No le gusta a nadie boludo eso”.

Cantero le dice que no lo autorizó: “Si de un principio ya lo habíamos hablado totalmente, de que eso no puede pasar, compadre”.

En esa línea, Cantero comentó un llamado producido la noche anterior con Nico, Pablo Camino, que deja entrever su aparente participación en lo ocurrido. En esa misma escucha, el Toro le exigió a Guille: “Vos tenés que llamar y que no pasen esa cabida, y si ya lo primero que te van a decir es yo no fui, yo no fui, mira el chiquero que se mandaron en la cancha y estamos saliendo cada rato en el diario, yo vos, todo boludo, para boludo ¿hasta cuándo vas a permitir las cosas vos boludo? ¿Ellos se pueden equivocar y nosotros no?”.

Y más adelante dijo el Toro: “Pero entonces no te hacen caso, boludo. Corte que te sobrepasan, boludo, si vos me decís una cosa a mí, yo hago lo que vos me decís”.

Luego, abundó sobre las represalias que tomaba el grupo de Rawson con el de Ezeiza, atacando a sus famiiares, y también mencionando la guerra de notas que los autores de balaceras dejan en las escenas de los hechos: “No ves que no están dando cabida, están quemando por todos lados boludo no te das cuenta boludo, que me quieren hacer carteles que, si no me hicieron nada boludo, no me tocaron ni uno…”.

Más adelante, Cantero afirmó: “Pero compadre yo ya les dije, ahora si no hacen caso yo después yo sé lo que tengo que hacer… vos quedate tranquilo…”.

“No, no, nos enojamos, trolo, porque sabemos que vos le pegas dos o tres gritos y vos sabes trolo, sabes cómo es, boludo, imagínate boludo que ayer me enojé porque me dice, no, ¿Sabes lo que pasa? Que el loco llama acá y a ustedes les dice una cosa y llama allá a Rawson y dice otra cosa, dice. No sé si es así, le digo”, afirmó Escobar, a lo que Cantero contestó: “¿Otra cosa como qué? Imagínate que yo te dije que yo lo llamé a coso”.

“Si ya lo sabía trolo –dijo el Toro–, pero ya se re zarparon loco, una criatura de dos años boludo”, A lo que Cantero respondió: “Vos te pensás que ellos no saben el quilombo que van a tener con ustedes? Es imposible que yo le diga una cosa y le diga otra, mira que en ningún momento dijeron ni te quieren sacar algo a vos, ni le quieren sacar nada a Moncho, porque quiere el quilombo no sé, ese gordo ¿por qué se enganchó? Porque está con el otro ahí, nada más”.

La referencia a la “criatura de dos años” parece referirse al ataque producido el 7 de febrero pasado en Ayolas al 700 bis de Villa Gobernador Gálvez. Allí los sicarios entraron al grito de “Policía” y dejaron una nota tras vaciar un cargador de nueve milímetros contra un hombre de 31 años, que recibió disparos en las piernas, una mujer de 32 plomos en diferentes partes del cuerpo y el niño, de dos años, una bala en el glúteo.