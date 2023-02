El arquero de Lille rendido a los pies de Messi tras el golazo de tiro libre: “Fue perfecto”

Lucas Cheavalier, arquero del Lille, reveló cómo vivió la ejecución del tiro libre con el que Lionel Messi le dio el agónico triunfo al Paris Saint-Germain por 4-3.

Si bien el capitán de la Selección argentina no tuvo tuvo un partido descollante, su intervención con la magnifica ejecución del tiro libre le alcanzó para llevarse todos los focos de la jornada.

Tras el golazo que marcó el argentino campeón del mundo, el que se refirió a la conquista fue el arquero Chevalier, quien en diálogo con el medio francés Le Parisien contó como vivió aquella nueva obra de arte del rosarino.

“Está a 18 metros, justo en el centro. Me pregunto si debo cerrar mi lado abierto, o si debo ponerme en el centro para poder salir si supera la barrera. Pido cinco jugadores. Benjamin André (compañero) me dice que coloque la barrera de su lado izquierdo…”, reveló el portero del Lille.

Posteriormente, Chevalier desglosó desde su punto de vista la maniobra del astro argentino: “Enmascaró su disparo mientras dispara, cierra el pie en el último momento, atraviesa el lío de jugadores, vuelve a caer... Quizá mi colocación debería haber sido más cerca de mi puesto. Después de eso, es Messi, eh”.

“Si quiere anotar por ese lado, tiene que meterla así. La mete perfectamente. Si no la mete exactamente así, creo que me hubiera quedado con ella”, sentenció el arquero que poco pudo hacer ante la pegada del ex Barcelona.