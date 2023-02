El apoyo de Messi a “Argentina, 1985” de cara al Oscar: “¡Vamos por el tercero!”

El futbolista argentino Lionel Messi compartió a través de sus redes sociales un mensaje de apoyo para la película Argentina, 1985, que irá en busca del tercer Oscar en la historia del país.

“Que gran película ‘Argentina, 1985’ con Ricardo Darín y nominada al Oscar. ¡Vamos por el tercero!”, fue el mensaje que compartió el rosarino en sus redes sociales acompañada de una imagen de la película.

En Argentina, 1985, Ricardo Darín interpreta al fiscal Julio César Strassera y se aborda el histórico Juicio a las Juntas, en el que se condenó a cinco de los represores de la dictadura ocurrida entre 1976 y 1983, la más sangrienta en la historia del país. Otro de los protagonistas de la cinta es Peter Lanzani, quien se pone en la piel de Luis Moreno Ocampo. Además, Santiago Mitre fue el encargado de la dirección.

La película está nominada para ganar el premio a Mejor Película Extranjera en los Oscar y competirá contra All quiet in the western front, de Alemania, Close, de Bélgica; EO de Polonia; y The quiet girl, de Irlanda.

Argentina, 1985, buscará convertirse en la tercera película argentina en ganar un Oscar, logro conseguido solo por La historia oficial, de Luis Puenzo, en 1986, y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, en 2010.

La premiación será el 12 de marzo en el Dolby Theatre, en Hollywood.