El Apache está con dudas: “Voy a pensar si el viernes voy a estar en el banco ante Racing”

En conferencia de prensa y tras el empate 1-1 ante Platense en el Gigante de Arroyito, Carlos Tévez puso en duda su continuidad en la dirección técnica del Canalla. Fue tajante: “Voy a pensar si el viernes voy a estar en el banco ante Racing”.

¿El motivo? Dio varios, pero hizo hincapié en el rearmado del plantel de cara a la nueva temporada y la imposibilidad de hacerlo bien por la fecha de las elecciones.

“El oficialismo y la oposición deben sentarse a hablar. Todos dicen amar a Central pero no sé con quién hablar. Voy a reunirme con mis allegados y ver qué decisión tomar. Tengo la pretemporada armada y los jugadores que quiero pero así es muy difícil”, afirmó el por ahora DT de Central.

Y continuó: “Hay que decirle la verdad a la gente, si queremos incorporar, debemos vender porque el club no tiene plata. Me voy a sentar a hablar con mi CT y tomaremos una decisión. No le vemos futuro, no sé con quién hablar por 11 jugadores que vencen contrato en diciembre”.

El Apache destacó que no escuchó hablar de fútbol “ni al oficialismo ni a la oposición”. “Quiero que se pongan de acuerdo y hagan un proyecto para el club, porque mientras tanto pueden echarme la culpa pero los que ponen la cara son los chicos. La están pagando los pibes”.