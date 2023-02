El aniversario de la creación de la Bandera, cruzado por los discursos y reclamos sobre seguridad

Este lunes Rosario conmemoró los 211 años de la creación de la Bandera con un acto que se realizó en el Monumento a la Bandera. Si bien no asistieron ni el presidente Alberto Fernández ni del gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y la vicegobernadora Alejandra Rodenas hablaron sobre la inseguridad.

El intendente sostuvo que “somos una ciudad de gente buena, que se gana la vida laburando y que quiere que Argentina crezca, incluya, iguale y respete. Rosario necesita con urgencia que nos cuiden más. Le exigimos al país entero que termine con la desidia ante cada hecho de violencia. Queremos volver a caminar tranquilos por la ciudad que amamos”. Javkin repasó primero algunos pasajes de la historia de la ciudad y recordó a varias personalidades que nacieron en Rosario y son un orgullo para la Nación. “Como rosarinos, sabemos hacer y sabemos resistir. Pero hoy, exigimos que el país, a ese que le damos tanto, no nos dé la espalda. Hablo en nombre de todos, de cada uno de los rosarinos y rosarinas: Rosario necesita con urgencia que nos cuiden más. Exigimos que no se refieran a Rosario como si no perteneciera a la Argentina. Que no se use el dolor de la gente para pelear. Acá hay que unirnos frente a las mafias”.

“Queremos los recursos que nos corresponden. Le agradezco especialmente Ministro Giuliano. Como siempre dijimos, tener rosarinos en los lugares de decisión, no importa de qué partido, hace que las cosas cambien. Vuelven los trenes, vamos a tener Sube. Cuente con nosotros”, dijo.

“Que las fuerzas de seguridad estén y actúen para contar con una acción efectiva en el territorio en la persecución de los criminales. Necesitamos fortalecer la Justicia Federal en la provincia y especialmente en Rosario. Exigimos más fiscales que investiguen y más jueces para condenar a las bandas del narcotráfico. Necesitamos control en las cárceles para terminar con los operativos de balaceras y asesinatos operados desde las celdas. Basta de home office del delito. Basta de frustrar los sueños de una ciudad infundiendo terror y llevándose la vida de nuestra gente”, reclamó el intendente. Y recordó que Manuel Belgrano dijo alguna vez “el miedo sólo sirve para perderlo todo. Para terminar con el miedo, le exigimos al país entero que termine con la desidia ante cada hecho de violencia. Queremos volver a caminar tranquilos por la ciudad que amamos”.

Y dijo que desde su lugar va a cumplir su trabajo; “urbanizar, abrir espacios que cuiden a los pibes y pibas, iluminar las calles y avenidas, llenar de cultura y deporte cada parque y plaza, aportar toda la información territorial de lo que sucede en cada barrio y acompañar a cada familia que lamenta una pérdida”. En ese marco, agradeció a familiares de víctimas presentes. “Son símbolo de la lucha que tenemos que dar juntos. No van a estar solos. Todos estamos en deuda con ustedes. Y como dice el proverbio, Justicia, justicia perseguiremos”, sostuvo.

Por su parte, la vicegobernadora Alejandra Rodenas habló con los medios sobre la situación que se vive en Rosario. “Cuando el narcocrimen se instala en los barrios, como se instaló en Rosario, las articulaciones tienen que ser directas y obviamente el trabajo que empezamos en 2019 todavía no ha alcanzado a ver sus resultados”, reconoció.

“Si permitimos que ingresen las sustancias a Rosario con fronteras perforadas, ya sean nacionales o provinciales, ahí tenemos el problema y esto no se resuelve solamente desde la provincia de Santa Fe. Necesitamos que el gobierno nacional esté presente con todo el caudal. operatividad y eficiencia que se suele lograr cuando se dan esos desembarcos masivos”, añadió.

“Estoy segura de que el ministro provincial de Seguridad Claudio Brilloni tendrá respuestas para todos los interrogantes de la ciudadanía. No quiero caer en declaraciones demagógicas, pero sepan que su pena es la mía: a todos nos duele Rosario; sobre todo, a quienes fuimos parte del Poder Judicial y sabemos que hubo una parte de ese poder que estuvo muy comprometido y otra parte que no lo estuvo”. “La respuesta de la Justicia llega después de la consumación de los hechos y tenemos que hacernos cargo de lo que está sucediendo en los barrios, pero como el conflicto es multi causal, la solución no es sólo una. Se le puede ganar al narco tráfico; hay que tener voluntad política y las herramientas, pero con el volumen que ese proceso tomó en Rosario, va a ser más complejo”.