El ambicioso complejo de cine “Las Tipas” comenzó sus obras en el Paso del Bosque

Si bien aún no pueden afirmar cuándo se inaugurará, desde la empresa cordobesa aseguran que serán las salas con mayor tecnología en la zona, incluso con sonido Atmos, de Dolby, el cual produce un efecto inmersivo de alta generación

El año pasado se supo del desembarco de un nuevo complejo de cines en Rosario, se trata de Las Tipas, que estará ubicado en el shopping Paso del Bosque, en el cruce de Circunvalación y Sorrento. Lo concreto es que ya comenzaron los trabajos en la estructura edilicia para lo que se será el proyecto que incluirá entre 8 y 9 salas, con una capacidad para 2300 personas. Paulo Brunone, uno de los representantes del complejo de origen cordobés adelantó que entre las novedades que traerá consigo su inauguración habrá una sala “con pantalla completa, de 14 metros de alto por 18 de ancho, que contará con sonido Atmos, un sistema que se reproduce a través de 64 canales diferentes, con licencia Dolby, y que permite que al cerrar los ojos el espectador se sienta dentro del mundo del film”. Una posibilidad de disfrutar del cine que al mismo Brunone le hubiera gustado conocer de chico, cuando veía las distintas entregas de la saga de Star Wars o de El Padrino.

Las Tipas está a pocas semanas de inaugurar su complejo en Paraná y ya cuenta con la gran respuesta del público en sus salas en Posadas, Rafaela, San Jorge, Córdoba capital y su ciudad de origen, la cordobesa Morteros, de donde también surgió el nombre de este árbol autóctono: la tipa.

“Mi papá, José Luis, era periodista, trabajó mucho en radio y televisión, y al dejar la profesión se encontró con ganas de trabajar y emprender sobre lo que se necesitaba en Morteros, una ciudad muy chica de la provincia de Córdoba”, recordó Brunone. A su vez, remarcó que su padre fue pionero en un centro comercial en la región que rodea a Morteros, que cuenta en la actualidad con cine, gastronomía, bowling, casino y heladería. “Se puede decir que mi padre fue un visionario, supo qué estaba necesitando la gente de la zona y desde allí fuimos creciendo con los complejos de cine, a los cuales los llamamos así en honor a los 9 árboles centenarios que están en ese predio”, dijo quien en la actualidad es socio junto a su padre y Martín Adami, como proveedores para toda América de equipamiento de cine. “Vendemos desde butacas, proyectores, sistemas de 3D hasta sistemas de gestión propio para cines de Argentina y toda Latinoamérica”, enumeró.

Una de terror: importaciones

Brunone advirtió que si bien están en pleno trabajo en el complejo, deben esperar a que se liberen cuestiones comerciales, sobre todo de compras en el exterior para adquirir las butacas para las salas 4D y el sistema de pantallas y sonido: “Las butacas vienen de Colombia o de San Diego, en California, depende el modelo, y el sistema de sonido desde Bélgica, y las pantallas desde China, así que el cierre a las importaciones está siendo un obstáculo difícil de superar, pero mientras seguimos trabajando en las cuestiones edilicias porque estamos muy entusiasmados en esta obra tan imponente”.

Además, aclaró que todas las salas estarán disponibles para proyectar films en 3D, a menos que la película original no cuente con ese formato.

A minutos de todo y de todos

En cuanto a la ubicación estratégica del complejo, Brunone admitió que la elección del predio no fue casual. “La accesibilidad al cine será muy importante porque está en plena Circunvalación y no sólo beneficia a los habitantes locales. Pensamos también en quienes viven en Funes, San Nicolás, San Lorenzo y otras tantas localidades cercanas que para poder disfrutar de una buena película no deberán atravesar toda Rosario. Directamente bajan desde la autopista y entran a una playa de estacionamiento”, detalló quien en su infancia, durante las salidas familiares debía dirigirse desde Morteros a la ciudad de San Francisco si quería ir al cine, o bien a las de Córdoba o Santa Fe para acceder a mayores ofertas de entretenimiento.