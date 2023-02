El actor Armie Hammer confesó que fue víctima de abuso sexual a los 13 años

Después de un largo tiempo de ausencia de los medios, el actor Armie Hammer habló de una situación que modificó su vida para siempre. El actor de Call Me By Your Name (Llámame por tu nombre) protagonizó uno de los escándalos más grandes en el mundo de Hollywood en 2021, cuando fue acusado de acoso sexual y canibalismo; debido a esto, su carrera cayó en picada y perdió todos los trabajos y contratos que tenía en su agenda.

Ahora, el actor rompió el silencio. Fue unos meses después estrenarse el documental House of Hammer: Secretos de familia, material que relata desde acusaciones de violación contra el intérprete hasta los oscuros secretos de su infancia familiar. En ese mismo tiempo se dio a conocer que está trabajando como empleado en un resort en las Islas Caimán, donde tenía su residencia habitual.

Tras el escándalo, Hammer brindó su primera entrevista a la revista Air Mail, en la cual habló sobre un momento difícil en su vida: cuando fue víctima de abuso sexual a los 13 años. “Lo que me hizo fue introducir la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control. Yo estaba indefenso en esa situación. No tenía voz en la situación”, expresó en esa nota.

En ese sentido, relacionó el duro episodio que vivió con su manera de ver el sexo y sus tendencias de dominación: “Me introdujeron en la sexualidad de una manera terrorífica y en la que no tuve control. Mis intereses fueron hacia un lugar donde quiero tener el control de la situación, sexualmente”.

A su vez, el actor de El llanero solitario admitió que las “dinámicas de poder” en sus relaciones pasadas “no estaban bien”. Según aseguró, fue abusivo con varias mujeres “al millón por ciento” y explicó que había “un desequilibrio de poder” porque ellas eran más jóvenes que él y además se encontraba en el punto más alto de su carrera profesional, camino a convertirse en el nuevo astro que Hollywood estaba necesitando.

Sin embargo, Hammer continúa en la negación de haber cometido esos vejámenes. Además, confesó que contempló el suicidio luego de haber sido acusado de violación. “Caminé hacia el océano y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de ahogarme, de ser golpeado por un barco o comido por un tiburón. Luego me di cuenta de que mis hijos seguían en la costa y no les podía hacer eso”, expresó.

También habló sobre la ayuda que le brindó su colega, el actor Robert Downey Jr. Contó que el intérprete de <Iron Man< fue uno de los pocos que no le soltó la mano en su camino hacia la rehabilitación y reflexionó sobre la cultura de la cancelación: “Hay ejemplos por todas partes, Robert es uno de ellos. Personas que han pasado por cosas como estas y han encontrado la redención y un nuevo camino. Eso, creo, es lo que se está perdiendo en este negocio marcado por la cultura de la cancelación y las mafias progres”.

“Al minuto que alguien hace algo mal, le tiran. No hay oportunidad para la rehabilitación. Cuando tiran a alguien como yo al fuego para protegerse, lo único que hacen es hacer el fuego más grande. Y ese fuego ahora está fuera de control y va a quemar a todo el mundo”, añadió al respecto.

Por último, el también protagonista de Red Social aseguró haber aprendido de sus propios errores: “Me responsabilizo del hecho de que fui un imbécil, de que fui egoísta, de que utilicé a la gente para sentirme mejor y que, cuando había terminado, seguía con mi vida”.

“Ahora soy una persona más sana, más feliz y más equilibrada. Puedo estar para mis hijos de una manera que nunca estuve. Estoy verdaderamente agradecido por mi vida y mi recuperación, y por todo. No volvería y desharía todo lo que me ha pasado”, agregó.

Y contó que en un futuro cercano piensa, desde su experiencia, poder ayudar a los demás. “Parece que mi recuperación ha dado un giro de ser quien necesita ayuda para mantenerse sobrio a tener la capacidad de poder ayudar a otros”, concluyó.