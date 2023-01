El abuelo de Lucio Dupuy dijo que una de las acusadas le sonrió y le guiñó un ojo en la audiencia

A menos de 14 días de conocerse el veredicto por el crimen del niño Lucio Dupuy, el abuelo del menor contó que en una de las audiencias del juicio fue provocado por una de las acusadas, quien le sonrió y le guiñó un ojo.

“Cuando llegué, una de las asesinas, la novia (de la madre de Lucio), me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar”, relató Ramón Dupuy, quien además y en diálogo con diversos medios volvió a reclamar justicia y criticó al Gobierno nacional porque no se avanzó con la aprobación de la Ley Lucio.

“Cuando el Presidente de la Nación vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley en la primera sesión, pero lamentablemente la encajonó”, comentó el hombre. Al ser consultado sobre el veredicto que se conocerá el próximo 2 de febrero, el abuelo del niño sostuvo que la familia está “muy consternada” porque “vivimos con el mismo dolor del primer día. La estamos pasando mal, pero tenemos fe que Dios va a iluminar a los jueces y van a dictar la sentencia que corresponde”.

El hombre lamentó que “ningún colectivo de Derechos Humanos se acercó a nuestra familia en todo este tiempo”, pero aclaró que “el Estado provincial siempre estuvo presente”. “A Lucio lo vejaron. Le quebraron su cadera. Tenía muchas costillas quebradas, como también la clavícula. Tenía sus genitales mordidos a punto de cortárselos y quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo. Mientras lo masacraban a palos, lo violaban”, relató.

Lucio Dupuy murió en noviembre 2021 en un hospital de La Pampa. En los alegatos finales, el fiscal del juicio solicitó la prisión perpetua para las principales acusadas, Magdalena Espósito Valenti, madre del menor, y su pareja, Abigail Páez. El próximo 2 de febrero se reanudará el debate y para esa jornada está previsto que el tribunal de a conocer su veredicto.