Eje narco: Clara le pegó a Perotti por insultar a Lifschitz y Corach la cruzó en redes sociales

A un día del cierre de listas y mientras hay muchos casilleros aún sin llenarse, el Partido Socialista sorprendió con una movida que mantuvo bajo llaves hasta último momento: Clara García finalmente no será la precandidata a la Casa Gris en las Paso del frente Unidos, sino que será la ex intendenta Mónica Fein.

A la vez, trascendió que no hubo acuerdo entre lifschitztas y bonfattistas y el propio ex gobernador Antonio Bonfatti armará lista propia, con lo cual la interna tendrá al menos cinco nóminas a Diputados: la referenciada en los ya precandidatos a la gobernación Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, y la del precandidato a presidente Miguel Pichetto, cuya referencia local es Betina Florito, la cuarta en cuestión para la Casa Gris.

En este contexto, mientras el peronismo aún no terminó de definir precandidaturas, ya que el perottismo aún no decidió si sigue empujando a Roberto Mirabella o bien acuerda con Marcelo Lewandowski y se suma a los ya lanzados Eduardo Toniolli, Marcos Cleri y Leandro Busatto, Clara pegó duro al gobierno provincial al lanzarse.

Habría que contarle a la señora que es en su propio espacio y son sus propios socios políticos los que hablan de sus fracasos y los emparentan con los narcos. https://t.co/UaXYwAnvvK pic.twitter.com/io1tjeacVu — Marcos Corach (@MCorach) May 11, 2023

“Voy a enfrentar a Perotti, el que insultó en la cara a Miguel Lifschitz”, dijo la viuda del ex gobernador socialista, en una doble referencia. Por un lado, se presume que Perotti encabezará la lista de su espacio a Diputados y por otro la diputada hizo referencia al discurso de asunción del peronista, en diciembre de 2019, cuando con Lifschitz sentado en primera fila: “El negocio del narcotráfico se expandió al amparo de la desidia y la ignominia estatal” fue una de las frases dirigidas a su rival político.

Minutos después de que Clara lanzara la estocada, el ministro de Gestión Marcos Corach le contestó en Twitter. “Habría que contarle a la señora que es en su propio espacio y son sus propios socios políticos los que hablan de sus fracasos y los emparentan con los narcos”, le apuntó con varias fotos.

La primera con una captura de pantalla del lanzamiento de Losada, donde la ex periodista dice en lo que fue una referencia, según la interpretación mayoritaria, a su rival interno Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Lifschitz: “Y no tendré ningún integrante comprometido con la trama narcocriminal”.

En una segunda foto, publicó una captura de un portal de noticias con el título: Losada contra Pullaro: “Cuando le tocó manejar la Seguridad de la Provincia chocó la calesita”. Y una tercera, similar a la anterior: Losada confirmó a Angelini como vice: “No vamos a ser los candidatos de los narcos”.