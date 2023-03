Efecto Rosario: piden también fuerzas federales para combatir narcotráfico e inseguridad en el conurbano

La titular del Partido Verde de la provincia de Buenos Aires, Fabiana Zanutti, remarcó hoy que “es hora de que el presidente Alberto Fernández tome medidas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico no solo en Rosario, sino también en el conurbano”, al tiempo que aseguró que allí “la situación es terrible”.

En declaraciones a NA, Zanutti explicó que “por ejemplo el partido de Moreno tiene el mayor índice de inseguridad de la Provincia y el segundo a nivel Nacional después de Rosario”.

“Es hora que se tomen medidas, pero no solo en Rosario. No quisiera creer que se ocupan de Rosario solo porque tocaron a la familia del mejor jugador del mundo. En este sentido nos preguntamos ¿cuándo va a mandar a las fuerzas de seguridad a la provincia de Buenos Aires? En Moreno la situación es terrible”, precisó.

Zanutti, quien también forma parte de distintos foros de seguridad vecinal en ese distrito del oeste del Conurbano, explicó que conformó juntos a los vecinos los mismos ya que al convocar “a los habitantes para hablar de la cuestión ambiental, el primer tema que preocupa es la seguridad”.

“No podemos hablar de ambiente sin cuidar la vida, y la vida depende de la seguridad en Moreno. Ahí vimos la gravedad del tema y es un tema que nos preocupa porque desde el Partido Verde, en definitiva, estamos a favor del cuidado de la vida. Moreno tiene el mayor índice de inseguridad de la Provincia y el segundo a nivel Nacional después de Rosario”, precisó.

Asimismo, indicó que “prácticamente matan una persona por día” y agregó que es algo para tener en cuenta porque “el narcotráfico y el crimen organizado también están a 40 kilómetros de la Casa Rosada y todos miran para el costado”.

“La dirigencia política local nos habla de la inseguridad en Rosario, pero oculta decir lo que sucede en Moreno. Hay un silencio cómplice de la realidad que se vive en los barrios. Es necesario que se sepa lo que está pasando. En nuestro distrito crece a cada minuto el delito, eso es una realidad. Y con el crecimiento del delito aumenta el riesgo de vida de las y los morenenses“, evaluó.

“Los foros de seguridad de vecinos se formaron para sobrevivir a la falta de políticas públicas en pos de la vida y la seguridad. Si hay algo que el Estado y la Política tiene que garantizar es la vida. No estaría sucediendo en Moreno”, indicó Zanutti.

Y detalló: “Esto no alcanza, pese a que a través de los Foros de Seguridad de Vecinos se han conseguido mejoras, es decir hemos solicitado más patrulleros, instalado cámaras de seguridad en los barrios, luminarias para vía pública y mejoras de calles aun no logramos bajar el índice verdadero de delitos”.

La presidenta del Partido Verde de Buenos Aires, explicó que “la comunidad conformó en cada barrio información para elaborar el mapa del delito y la hoja de ruta”, pero consideró que “el problema mayor radica en la errónea planificación y ejecución en prevención de ilícitos”.

“Mientras algunos vecinos piensan que la intendente de Moreno, Mariel Fernández, no sabe, no entiende, no puede cuidarnos, otros vecinos sospechan que libera las zonas para delinquir. De confirmarse esto último seria de una gravedad institucional sin precedente. Elegimos creer que no. Pero al ver sus declaraciones en el inicio de sesiones ordinarias 2023, donde afirmó con orgullo que `había bajado la tasa de homicidio en el distrito al 50%` sospechamos. No se puede hablar de datos”, precisó.

Zanutti remarcó que exigen “más policía, más intervención del Estado y que la Provincia cree un plan de urbanización de asentamientos en serio, más amplio y profesional, garantizando la vida, la seguridad y la tranquilidad de los y las bonaerenses”.

“No tenemos a Lionel Messi, pero la vida es igual de importante”·, ironizó, al tiempo que indicó: “Queremos vivir como hace 30 años cuando era un lugar seguro y podíamos dormir con la puerta abierta de nuestras casas.

“¿Qué pasó en esos 30 años? Gobernó siempre una misma fuerza política, sin alternancia y sin participación política. Es hora de cambiar las cosas”, concluyó.