Ecuador jugó un gran partido y superó con autoridad 2-0 al país anfitrión en el inicio del Mundial

Ecuador pisó fuerte en el partido que marcó el inicio de la Copa del Mundo y derrotó con comodidad 2-0 al país anfitrión en el estadio Al Bayt. Enner Valencia por duplicado le dio el triunfo al elenco que conduce Gustavo Alfaro, que en el segundo tiempo reguló sus energías ante un rival tan limitado como ineficaz.

A Valencia, capitán y máximo goleador de la “Tri” en Mundiales con cinco tantos, también le anularon un gol a los 3 minutos, por una posición adelantada milimétrica advertida por el VAR mediante la debutante herramienta del offside semiautomático.

Para el elenco sudamericano, que tuvo en el arco al rosarino ex Central Hernán Galíndez, la historia continuará el viernes a las 13 enfrentando a Países Bajos, en tanto que Qatar se medirá el mismo día pero a las 10 ante Senegal. Justamente europeos y africanos jugarán este lunes a las 13 en el estadio Al Thumama su duelo correspondiente a la fecha 1 del Grupo A, en una jornada que también incluirá los dos encuentros del Grupo B: Inglaterra vs. Irán a las 10 y Estados Unidos vs. Gales a las 16.