Duró un suspiro: el rosarino Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano

Gran Hermano 2022 vive momentos de máxima tensión con la primera gala de eliminación. El domingo por la noche hubo un eliminado de la casa de Telefe y su salida revolucionó la convivencia de los 18 jugadores. Santiago del Moro fue quién anunció la primera expulsión durante la transmisión pero antes de saber quién dejaba el juego, se conocieron por las redes algunas fotos que mostraron el increíble cambio que sufrió el cuerpo de Tomás Holder al consumir anabólicos.

Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis fueron los tres jugadores que corrían peligro de eliminación durante la gala. Los concursantes del reality más visto de la televisión argentina dependían del voto de la gente, que tuvo la decisión en sus manos hasta los últimos minutos. Por su parte Walter “Alfa” Santiago quedó a salvo de la expulsión luego de que Martina -ganadora de la competencia de líder semanal- decidiera salvarlo por una cuestión estratégica, tal relató el portal El Destape.

Finalmente, fue Tomás Holder quien abandonó la casa luego de seis días de competencia dentro del reality. El líder de la banda de Los Monitos logró que varios de sus compañeros lo quisieran fuera de la casa, así como también sus actitudes, su “juego sucio” y algunos dichos violentos hicieron que el público votara en su contra. El domingo por la noche Holder salió definitivamente de la casa con el 59,9 por ciento de los votos en contra.

Más fotos de holder antes de los anabólicos #GranHermamo pic.twitter.com/KtaBYtULAR — GranHermano22 (@Granculiado22) October 23, 2022

Mientras tanto, la casa arde y se encuentra dividida en grupos. Por un lado, los Cuatro Fantásticos (o Los Monitos), compuestos por Martina, Nacho, Juan y, anteriormente, Tomás, se muestran como el grupo agresivo de la casa y suman enemigos, aunque también existen conflictos entre ellos; por otro, Marcos y Agustín forjaron su alianza y se acercan a otros participantes que se hartaron de los problemáticos; mientras que el resto busca formar grupos y “Alfa” se mantiene un poco aislado del resto.

La intranquilidad y los roces entre los competidores crecieron en los últimos días e incluso hubo peleas fuertes, como la discusión de Marcos con Juan Reverdito o el cruce entre Tomás y Maxi por Juliana.

Las redes sociales también jugaron su papel y hubo dos nombres que prevalecieron en el rechazo de la gente para la votación: Tomás Holder fue eje de críticas de muchos usuarios, mientras que otro sector apuntaba contra Agustín.

En tanto, la votación para la gala de eliminación de Gran Hermano es por votos negativos, es decir que se elige el participante que se desea expulsar y no el que se desea salvar. Este es un detalle que no hay que perder de vista a la hora de realizar la elección.

Este método es gratuito y se puede activar mediante el código QR que aparece en la pantalla cada vez que se muestra la placa de nominados. Para eso se debe escanear el mismo con un teléfono celular y seguir las indicaciones.

El cuerpo y los anabólicos

En las últimas horas se filtraron fotos que muestra un antes y después del cuerpo de Tomás Holder que sufrió grandes modificaciones por el uso de suplementos anabólicos.

De acuerdo a lo que comentó en su presentación, desde hace unos años comenzó a consumir anabólicos. “Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta. Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo a la casa entro a jugar y ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”, expresó Tomás.

Asimismo, Holder reconoció que dicha acción es perjudicial para la salud: “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta”. Y resaltó: “Soy consciente de que si me inyecto todo el año me muero”.

A su vez, tras ser notificado que debía abandonar el juego, el rosarino le sugirió “romperla a sus compañeros”. “La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos. Jugué como pude y les pido que sigan jugando, limpio o sucio, como les salga, pero disfruten de la casa y de estar acá”, sentenció antes de marcharse.

Así era Tomas Holder en el 2019. Antes de su transformación física. #GH2022 #GranHermamo pic.twitter.com/VqOsY3v7mc — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) October 23, 2022