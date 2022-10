Rumbo al 2023

Durán Barba consideró que si Macri no vuelve a ser Presidente, “debería posicionarse para secretario general de la ONU”

El consultor político ecuatoriano afirmó que el ex mandatario no tiene que "hacer tanto jaleo para tener importancia dentro del PRO", así como también cuestionó al radical Facundo Manes, por sus críticas contra el ex jefe de Estado