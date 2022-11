Duendes y Plaza, dueños del juego reducido: ganaron el Seven de la URR y el Seven Nocturno de GER

El Verdinegro se coronó bicampeón el pasado martes en el Seven de la Unión de Rugby de Rosario y Atlético del Rosario en la noche del sábado conquistó la 54º edición del Torneo denominado "Miguel Ángel Senatore". Ambas competencias los organiza GER, en 2022 se volvió a vivir una gran semana de rugby

Duendes y Plaza gritaron campeón en el Seven de la URR y el Nocturno de GER, respectivamente.

Duendes y Plaza gritaron campeón en el Seven de la URR y el Nocturno de GER, respectivamente.

La normalidad le devolvió al Seven Oficial de la Unión de Rugby de Rosario y el Seven Nocturno “Miguel Ángel Senatore”, que se disputan todos los años en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima, no sólo un muy buen nivel de juego, sino también la vuelta del público para darle un gran marco a la cita por excelencia del juego reducido de la ciudad siempre organizada por la entidad mensana.

Los campeones este año fueron Duendes, que se quedó por segundo año consecutivo con el Seven Oficial de la URR; y Atlético del Rosario, coronado en la edición número 54 del Seven Nocturno “Miguel Ángel Senatore”.

El Seven URR fue verdinegro

En el torneo URR, Duendes festejó el bicampeonato con un plantel muy joven que fue liderado por Giuliano Bufarini. Y su dominio se evidenció en la final, donde el Verdinegro derrotó a GER por 29 a 7.

Las zonas del Seven fueron las siguientes: zona A: Logaritmo, Jockey Club Rosario, GER, Universitario y Los Caranchos. La B: Old Resian, Duendes, Provincial y Jockey Club Venado Tuerto.

La campaña del Verdinegro para llegar al bicampeonato en el Seven Oficial de la Unión de Rugby de Rosario fue la siguiente: en el primer día competencia, Duendes le ganó en el debut a Old Resian por 28 a 7 y luego empató en 12 con Jockey Club Venado Tuerto. En el segundo día de competencias, selló su pase a semifinales al ganarle a Provincial por 40 a 19.

En semifinales, los dirigidos por Ignacio Gattarello se impusieron a Universitario por 12 a 7. El Académico llegaba como candidato al haberse consagrado en el Circuito de Seven de la URR. Y en la final, el Verdinegro no dejó dudas y derrotó a GER por 29 a 7.

El plantel de Duendes estuvo compuesto por: Jeremías Delmastro, Giuliano Bufarini (capitán), Juan Ignacio Araujo, Juan Manuel Narvaja, Guido Chesini, Marcos Simioni, Rodrigo Santiago, Santiago Cáceres, Felipe Roldán, Valentín Larrazabal, Bautista Beristaín, Nicolás Solans, Gonzalo Bruno, Gianfranco Femia, Adriano Reschini, Tomás Herrera y Matías Cáceres.

Mientras que el staff técnico lo integraron: Ignacio Gattarello (entrenador), Nicolás Gattarello (asistente), Adrián Perrone (preparador físico) y Guillermo Pérez (manager).

Para destacar la presencia de Giuliano Bufarini el día martes, teniendo en cuenta que el sábado anterior jugó los ochenta minutos ante Hindú en la final del Nacional de Clubes.

Plaza campeón en la 54º edición del “Miguel Ángel Senatore”

El camino de Atlético del Rosario al título comenzó el viernes, siendo el primer partido del torneo. Los rosarinos se impusieron a Peumayen de Mendoza por 28 a 7 y en esa misma jornada, los dirigidos por Tomás Rodríguez golearon a Jockey Club Venado Tuerto por 34 a 7.

El sábado en el segundo día de competencia del Seven Nocturno de GER, Plaza cerró la fase de clasificación y obtuvo el pase a semifinales al superar a Curne por 26 a 11.

En el partido definitorio, Atlético del Rosario se enfrentó a un duro rival como Tala de Córdoba. Los rosarinos terminaron arriba por 19 a 14 y festejaron en el Parque Independencia, con una dedicatoria muy especial para Nicanor López Fernández.

El plantel de Plaza lo integraron: Felipe y Manuel Nogués, Santiago, Ignacio y Nicolás Casals, Jerónimo Gómez Vara, Tomás Oria, Federico Martin, Octavia Capella, Lucas Malanos (capitán), Ramiro Musio, Facundo Gerosa y Pedro De Haro. En tanto, el staff de Atlético estuvo compuesto por Tomás Rodríguez y Fernando Alonso (entrenadores), Eduardo Cavaglia (preparador físico) e Ignacio Pedrosa (manager).

“El Seven de GER significó mucho para nosotros. Fue una manera de coronar el gran año que habíamos tenido y a su vez hacerlo por Nica. Después de su accidente, nos propusimos que él sea nuestra bandera y nuestro propósito de ahora en adelante hasta que podamos verlo bien”, expresó Lucas Malanos, capitán de Plaza 7.

Además, el tercera línea agregó: “A su vez, este Seven nos brinda la oportunidad de competir y medirnos contra equipos que no estamos acostumbrados a jugar, lo cual nos hace levantar mucho la vara y seguir mejorando día a día”.