Duendes impuso condiciones y se quedó con el superclásico ante Jockey, que se jugó en Plaza Jewell

No era un superclásico más, ambos equipos llegaban al duelo más importante de la 11ª fecha del Torneo del Litoral con la urgencia de sumar puntos para seguir de cerca al pelotón de arriba, ya que los dos clubes se encontraban (y siguen) afuera de los cuatro primeros lugares de privilegio y triunfar en un encuentro de está clase puede ser una inyección anímica para despegar. Con esa presión de lograr una victoria para no perderles pisada a los de arriba, Duendes fue quién mejor manejó ese aspecto y jugó con más inteligencia los momentos clave del encuentro, para superar a Jockey Club Rosario por 27 a 21, en Plaza Jewell, debido a la suspensión de cancha que pesaba sobre el Verdiblanco.

En el arranque del partido, fue Jockey quién impuso condiciones. El Verdiblanco tenía posesión y era más que Duendes, es más el partido tenía ritmo que marcaba el elenco que hizo de local en Plaza Jewell. Iban recién dos minutos, cuando Jockey sorprendió con una hermosa sucesión de pases que definió Ignacio Calvo, fue el primer try de la tarde, una conquista con la que el Verdiblanco se ilusionó.

Pero no duro lo que se pretendía desde el banco local, el Verdinegro comenzó a corregir sobre la marcha, primero fue la disciplina, después la obtención y por último y muy importante ganar el punto de contacto. Un primer golpe fue el try de Bernardo Lis a los 26 minutos y la conquista que terminó por ratificar que el conjunto de Las Delicias no estaba dispuesto a regalar nada fue cuando Federico Bautista apoyó su try a los 33 minutos de juego.

Duendes pasó al frente del marcador por primera vez, ganaba 15 a 13. Jockey sintió el golpe y no pudo despertar. Y antes de cerrar el primer tiempo, Duendes volvió a dar otra estocada con el try de Matías Landi, que de un ruck debajo de los palos, aprovecho que no había poste y terminó volando en palomita el try para dejar la chapa con la posterior conversión de 22 a 13.

El complemento, otra vez tuvo a Jockey como dominador en el comienzo. A los once minutos, una tremenda medialuna de Matías Ferrario, sirvió para descontar (18-22) con media hora de juego por delante.

Pero no fue más que eso, por propios medios Jockey no pudo quebrar a Duendes, que jugó con más tranquilidad el cierre del encuentro, marcó puntos en momentos determinantes (try de Chesini a los 21 minutos) pesé a contar con un plantel igual de joven que Jockey, la visita tomó mejores decisiones.

Cuando se acercaba el epílogo, Jockey con más ganas que rugby arrinconó a Duendes, tuvo tres lines a metros del ingoal visitante, que no supo aprovechar: primero jugó un line rápido que terminó en knock on y los otros dos jugó la pelota a la cola de la hilera que fueron robados por el Verdinegro.

Duendes ganó el segundo superclásico del año, sigue afuera de los cuatro primeros, pero el triunfo sirve y mucho para continuar en la pelea por clasificar, ganar un partido así además de los cinco puntos, suma desde lo anímico. Por el lado de Jockey, aunque faltan siete fechas por jugarse, el panorama es complicado y más si no puede revertir con juego su presente.

SÍNTESIS

Jockey Club (R) (21): Guido Cella, Alejo Pereira Tauzy, Kyan Collins, Marcos Lorenzini, Francisco Brasca, Máximo Oliveros, Sebastián Binner, Emiliano Ferrari, Alejo Sugasti, Juan Albertengo, Ignacio Calvo, Fermín Vergara Oroño, Guido Pedregoza, Gonzalo Prunotto y Joaquín Fangul. Entrenadores: Facundo Lluch y Cristián Del Castillo.

Duendes (27): Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Federico Bautista, Pedro Rivas, Federico Ciancio, Marcos Simioni, Nicolás Sánchez, Matías Landi, Juan Ignacio Araujo, Patricio Rodríguez Vidal, Juan Manuel Rapuzzi (c), Guido Chesini, Joaquín Brogliatti, Martín Pellegrino y Felipe Roldán. Entrenadores: Hernán Pavani, Maximiliano Nannini y Guillermo Carranza.

Tantos en el PT: 2m try de Ignacio Calvo (J); 7m penal de P. Rodríguez Vidal (D); 13m penal de Juan Albertengo (J); 22m try de Alejo Sugasti (J); 26m try de Bernardo Lis (D); 33 y 44m goles de P. Rodríguez Vidal por tries de Federico Bautista y Matías Landi (D). ST: 11m try de Matías Ferrario (J); 21m try de Guido Chesini (D) y 34m penal de Joaquín Fangul (J).

CAMBIOS Jockey (R) ST: 0m Lucas Vignau y Nicanor Minoldo x Pereira Tauzy y Lorenzini, 8m Matías Ferrario x Fermín Vergara Oroño, 20m Federico Vieitez x Cella y 37m Juan Lovell x Ferrario. No ingresaron: Mauricio Carignano, Ciro Baraldi y Valentín Gómez Comba.

Duendes ST: 0m Federico Rodríguez x F. Bautista, 10m Alejo Pardini x Rivas, 29m Fabrizio Gómez x Angaroni, 37m Nicolás Solans x Simioni y 38m Giuliano Francescangeli x Rodríguez Vidal. No ingresaron: Mateo Negroni, Valentín Larrazabal y Santiago Cáceres.

Amarillas PT: 33m A. Sugasti (J), ST: 21m L. Vignau (J) y J. Brogliatti (D), 33m F. Gómez (D).

Roja: 44m G. Pedrogoza (J).

Árbitro: Federico Longobardi (URR).

RESERVA: Jockey (R) 29, Duendes 46.

PRE RESERVA “A”: Jockey (R) 29, Duendes 25.

PRE RESERVA “B”: Jockey (R) 47, Duendes 7.