Dos veteranas de nado sincronizado evocan un pasado de gloria de regreso al club que las vio nacer  

Las consecuencias del paso del tiempo, la necesidad de perdurar, el cuerpo dispuesto para la alta competencia y sus daños propios y colaterales y, en el mismo sentido, los contrastes que algunos temas adquieren a la hora de ser vistos a través de la pátina que supone el paso del tiempo son, en parte, algunas de las aristas por las que transita Nadadoras, estamos vigentes, nuevo trabajo con dramaturgia, dirección y puesta en escena de Cristina Carozza que se conoce este sábado en la sala La Manzana, función que se enmarca dentro de la programación de la 6ª Semana del Teatro Independiente de Rosario organizada por Aitr y la Secretaría de Cultura municipal, para continuar allí los restantes sábados del mes.

“Dos veteranas de nado sincronizado se reencuentran en el club que las vio nacer. En medio de entrenamientos, momentos gloriosos, nados y recuerdos, tratarán de sincronizar sus movimientos y sus vidas en esta nueva etapa, en un club que nada contra la corriente”, adelantan desde el equipo creativo que completan, entre más, las actrices Angie Beltrame y Soledad Palomeque, con asistencia de dirección, dramaturgia y producción de Claudia Piccinini, Mercedes Córdoba, Emiliano Marcos y Bibiana Zambello, supervisión y asesoramiento en dramaturgia Cecilia Propato, entrenamientos corporales de Natalia Pérez, Lucrecia Sabadotto y Patricia Ghisoli, entrenamiento de voces de Mary Sojo, asesoramiento en dramaturgia del cuerpo y del deporte de Lucrecia Sabadotto, asesoramiento y realización de vestuario de Mercedes Córdoba y Soledad Palomeque, asesoramiento en nado sincronizado de Viviana Cina y diseño de piezas escénicas de Maica Kojanovich Sojo, Emiliano Marcos y Mercedes Córdoba.

Encontrar las nadadoras

“En realidad a mí nunca se me ocurrió hablar de este tema, fue algo que apareció. En principio, durante la pandemia, y como nos pasó a la gran mayoría, participé de unos cursos dictados en forma online por (la dramaturga, directora y docente) Cecilia Propato, a partir de la indagación en la poética de las imágenes que es su forma de trabajo. Empecé a partir de una imagen de una nadadora de los años 50 y ahí me vinieron cientos de otras imágenes: el cine de Esther Williams, el cine de esa época en general. En principio, era sólo un monólogo y como luego surgió la posibilidad de trabajar con dos actrices hicimos una adaptación para que aparezca el otro personaje”, contó Cristina Carozza acerca de este equipo de trabajo conformado por ex alumnos y alumnas que han transitado parte de su formación actoral en La Puesta Teatro, espacio de pedagogía y producción teatral de Rosario que cuenta con una trayectoria de más 25 años donde el eje del abordaje desde el universo teatral articula la actuación, la puesta en escena, la producción, gestión y montaje de distintas producciones dramáticas, coordinado por Carozza junto a Claudia Piccinini.

Y sobre esa segunda etapa de escritura y posterior montaje, Carozza sumó: “Lo que vino después fue un largo recorrido, mucha investigación. Está lo del nado sincronizado, pero es una disciplina sobre la cual debimos hacer un abordaje. En esa etapa ya estaban las actrices, ambas fueron alumnas de La Puesta, y más allá de que después cada una siguió su camino, nos reencontrarnos en un modo de trabajo que ya conocemos y compartimos”.

A partir de la idea o el modo de trabajo que propone La Puesta, se busca que las y los actores puedan, a través de sus procesos de investigación, seguir produciendo propuestas que tengan una mirada propia y comprometida con el hecho teatral y los tiempos que corren. “Hemos afianzado nuestra identidad como grupo desarrollando una dramaturgia propia que nos permite construir nuestro propio punto de vista del universo poético que queremos abordar a través de tres puntos de vista, en este caso dramaturgia, cuerpo-deporte y género, para interpelar, desde la mirada teatral, este universo que elegimos transitar”, contó Carozza.

Y respecto del montaje, profundizó: “Los personajes son ahora Rita y Esther, así se llaman las dos nadadoras de nado sincronizado que se encuentran en este momento al borde de la pileta; ambas tienen un reencuentro en el club Honor y Gloria, que sería como el club que las vio nacer, allí fueron campeonas en Atlanta 96 en su especialidad, pero luego no se vieron nunca más. El reencuentro se produce en otro momento del club, con una serie de cambios políticos: ahora la oposición quiere tapar las piletas y hacer unas canchas para otros usos deportivos”.

Finalmente, la directora y docente habló acerca de cómo la agenda del presente y la presencia de los feminismos irrumpió en el proceso de trabajo: “Tuvimos en claro que el rol de las mujeres en el deporte no es el mismo hoy que antes; hoy las mujeres ocupan otros espacios, aparece la idea de competitividad, la presencia de mujeres en deportes a los que antes no accedían, y en el mismo sentido, se abre una puerta para pensar qué pasa con las exigencias y el alto rendimiento, los abusos dentro del área, quién o quiénes tienen el control de lo deportivo. Y aparece la idea de un cuerpo roto, ese nivel de exigencia nos pareció un lugar donde había que meterse, allí había que «tirarse al agua». Y la pregunta de la vigencia que plantea el título es con ellas mismas y también con su profesión. Vamos por distintos lugares, nos preguntamos cuál es el camino recorrido, qué pasa cuando uno vuelve a ciertos lugares del pasado. «He visto un río que ya no es el mismo», parafraseando a Heráclito, pero no es el mismo río ni es la misma agua, y seguramente no somos las mismas personas”.

Y cerró: “Es una comedia que le escapa a la tragedia; tiene momentos poéticos, momentos que rompen cierta narración, al mismo tiempo que ellas van y vienen a lo largo de la historia entre presente y pasado. Y con relación al cuerpo, fue importante el aporte de Lucrecia Sabadotto, ella viene trabajando muchísimo en relación con los cuerpos y la actividad deportiva con una visión muy crítica de lo que pasa en el deporte. Todo eso está dentro de Nadadoras”.

Para agendar

Nadadoras, estamos vigentes tendrá su estreno este sábado, a las 21, en la sala La Manzana (San Juan 1950), donde continuará en cartel los restantes sábado del mes. La función estreno forma parte de la 6° Semana de Teatro Independiente de Rosario y esas entradas, a 1000 pesos, se adquieren a través de https://antesala.com.ar/evento/986. El resto de los sábados del mes, en el mismo horario, entradas con reserva 1700 pesos y en la puerta, 1900. Reservas al +5493416185472 o al +5493415885177. Redes: fc: @Nadadorasestamosvigentes Ig: @nadadorasestamosvigentes