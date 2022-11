Dos intensas jornadas para pensar la producción audiovisual de mujeres y disidencias en la región   

Con el objetivo de pensar el lugar de las mujeres y disidencias en la producción audiovisual de la región, donde la perspectiva de género vaya un poco más allá de las temáticas transitadas poniendo así en tensión otros objetivos como la generación de nuevos públicos, el reconocimiento y la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes y las políticas de subsidios para la realización de óperas primas pero también de segundas películas, muchas veces aún más difíciles de lograr, un grupo de realizadoras locales y del resto de la provincia se reunirán este viernes y sábado en El Cairo Cine Público y el Multiespacio Lavardén en el marco del novel encuentro Despliegue.

Será, según adelantan, un encuentro para explorar los modos en que las mujeres y disidencias producen audiovisuales en la provincia de Santa Fe a partir de esta actividad organizada por la Comisión de Género de Cepiar, la Cámara de Empresas Productoras de la Industria Audiovisual Rosario.

“Este encuentro lo organiza la Comisión de Género de Cepiar; más allá del acompañamiento de algunos compañeros lo organizamos nosotres. Este es un momento muy complejo; no es nada que no sepamos y tengamos que transitar a diario. Pero hay un faro y un inicio de este encuentro que es muy simple y al mismo tiempo muy contundente: tiene que ver con que no nos conocemos entre muchas de nosotras y este es un espacio para conocernos; empezamos a pensar que primero nos tenemos que ver nosotras más allá de ver nuestros contenidos que también es imprescindible”, expresó la productora y realizadora local Cecilia del Valle quien organiza este encuentro junto con su colega Luciana Lacorazza, ambas integrantes del Cepiar.

“Este será un primer encuentro para hablar acerca de las problemáticas que compartimos y reflexionar sobre ellas; las posibilidades que no conocemos y las imposibilidades que tenemos en común. En relación con todo eso, empezamos a invitar a directoras y productoras que no teníamos en el radar cercano; incluso algunes que no estábamos teniendo en cuenta a la hora de armar nuestros equipos técnicos. Esta es una manera de generar redes, encontrarse con las y los pares y poder hablar de todo. Y a partir de una serie de conversatorios y de exhibir nuestras películas, ya sean cortos o largos, poder reflexionar sobre los procesos de guión, las experiencias de escribir con otres y los modos de pensar una producción. A partir de todo eso, veremos que suscita este encuentro porque como iniciativa es una búsqueda, el puntapié inicial”, destacó Del Valle, realizadora del destacado documental Canela que formará parte de la programación.

Durante las dos jornadas se proyectarán obras dirigidas y producidas por mujeres y disidencias de Santa Fe, entre las que se destacan los largometrajes Una escuela en Cerro Hueso de Betania Cappato (ficción, 70 minutos), la referida Canela de Cecilia del Valle (documental, 70 minutos), ¿Dónde está Nora Lagos? de Judith Battaglia (documental, 48 minutos) y los cortos Tina de Julia Bastanzo (ficción, 18 minutos) y Acordate dame un beso al despertar de Estefanía Clotti (animación, 24 minutos).

Además de las proyecciones, durante ambas jornadas habrá conversatorios y charlas con profesionales de otras provincias para compartir saberes regionales y federales. Abriendo el juego al diálogo, entre otros interrogantes, aparecen cómo se construye la perspectiva de género en el sector audiovisual, qué miradas del mundo expresan esos guiones y cómo se tejen las redes para distribuir lo que se produce.

“Esta es un industria muy compleja para las mujeres y disidencias: si es muy difícil hacer una primera película con el apoyo del Incaa, y muy pocas lo hemos logrado aquí en Santa Fe; ni hablar la complejidad de realizar una segunda película, algo que para las mujeres se ha vuelto algo particularmente complejo, porque en el medio muchas de nosotras asumimos lugares de cuidado, entre otras cuestiones, que hacen de esa etapa algo muy difícil de alcanzar. Para entender un poco todo esto que nos pasa y que le pasa al cine hecho por mujeres y disidencias es que además todas las actividades están abiertas al público en general”, destacó la cineasta y productora de cara a la necesidad de visibilización de todos estos recorridos y problemáticas.

Finalmente, Del Valle, quien destacó el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia para llevar adelante esta actividad, expresó: “Este es un comienzo; son dos jornadas muy concentradas que arrancan este viernes en El Cairo, con un conversatorio de presentación a las 17.30, después cortometrajes, después charlas y lo mismo el sábado. En lo personal, voy a dar una charla sobre distribución, tomando Canela (su imperdible documental sobre la arquitecta trans rosarina Candela Grandi, disponible en la plataforma gratuita Cine.ar Play) como un caso testigo; de lo que implicó concretar un estreno en pandemia, de lo que significó correr a la película de algunos nichos de exhibición que pueden ser un poco limitantes, algo que fue finalmente una experiencia alucinante y por eso me gusta compartirla”.

Y cerró: “Ésa, como la necesidad de la generación de nuevos públicos, nuevas audiencias, están entre las problemáticas que tenemos todes, pero especialmente las mujeres y disidencias: las películas independientes son viajes muy largos a lo que luego debemos sumarle el tema de la distribución y la exhibición. Son dos o tres distribuidores concentrados en Buenos Aires, que distribuyen en los grandes cines, y las películas más pequeñas tienen siempre que enfrentar, después de todo un recorrido muy complejo, el gran problema que implica el momento de ser vistas”.

Para agendar

La Comisión de Género de Cepiar, la Cámara de Empresas Productoras de la Industria Audiovisual Rosario, organiza Despliegue este viernes y sábado en El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120) y la Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). Todas las actividades se realizan con entrada libre y gratuita. Cabe destacar que este viernes, la programación se desarrollará exclusivamente en El Cairo Cine Público. En tanto, este sábado habrá actividades y exhibiciones en esa misma sede, pero el cierre de Despliegue, la última proyección y el brindis tendrán lugar en la Terraza de la Cúpula de la Plataforma Lavardén. Más información en: https://www.cepiar.org/. Detalle de las actividades en https://www.instagram.com/cepiarok/