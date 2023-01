Dos atentados a sedes gremiales con bomba molotov: en Corrientes al 400 y en San Lorenzo al 2000

Momentos de mucha tensión se vivieron este lunes en horas de la tarde, cuando desconocidos atentaron contra el frente de ingreso de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, ubicado en Corrientes al 400, en pleno microcentro rosarino.

Una testigo que presenció el momento del ataque dijo que “un auto bordó con patente nueva”, trasladaba a los atacantes, ante el miedo de los trabajadores que observaban las condiciones en las que había quedado el frente de ingreso de la entidad.

Personal de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar luego de que atacaran con una bomba molotov el edificio de la entidad rosarina. “Se había producido un incendio en la puerta, el cual fue extinguido por personal policial con extintores”.

Silvana Crocci, prosecretaria general del gremio de Empleados de Comercio, precisó en declaraciones a LT8: “Cerca de la hora 20 dos personas que pasaron caminando tiraron una botella de gaseosa con nafta encendida en su interior. La sede de la Obra Social – lindera al edificio de nuestra organización sindical – ya estaba cerrada. Llegaron caminando y se fueron de igual manera, doblando por calle Tucumán”.

Después de confirmar que no hubo daños a la propiedad ni personas heridas, Crocci admitió que la nitidez de las imágenes captadas por las cámaras propias es ” ‘más o menos’, pero también contamos con las cámaras de comercios de la zona. Supongo que la fiscalía las pedirá”.

“No tenemos sospecha alguna. Todos saben del movimiento que hay aquí. Salvo en enero, por las vacaciones, nuestra organización – que es abierta a la comunidad – tiene un tránsito de ocho mil personas por día, por los servicios que brindamos: comedor, farmacia, proveeduría, etc. No tuvimos amenazas y mucho más que eso no tenemos para decir”.

Sobre cierta especulación que corrió acerca de que podría haber vínculo entre el ataque y el conflicto portuario, Silvana expresó: “Sinceramente, no vemos ninguna relación. Y el ingreso y la seguridad de quienes entran aquí están garantizados”.

Otro ataque

Minutos después se conoció que en San Lorenzo al 2000 la sede de la obra social del Sindicato de Recibidores de Granos sufrió un ataque similar. Testigos contaron que una persona bajó de un auto color rojo, tiró nafta y luego arrojó la molotov.

De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre bajó de un auto rojo y arrojó una bomba casera tipo molotov –incendiaria– contra el portón de ingreso. El ataque dejó algunos daños en el frente pero, como en el caso de Empleados de Comercio, nadie resultó herido. El local, a esa altura, estaba vacío porque cierra a las 17.

Se investiga si hubo vinculación de ambos hechos.