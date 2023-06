Dormir a la intemperie: cómo atraviesan el frío las personas en situación de calle

Agustina Ramos

Buscar los últimos cartones que quedan en la ciudad para aislar el frío del suelo, taparse con mantas y aislantes plásticos para frenar el viento y tomar un caldo, un té o un guiso de parte de algún vecino u organización social antes de terminar el día, es parte de la rutina diaria de Ángel, Jorge, Santiago y Daniel, quienes viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y pasan, cada año, las bajas temperaturas del invierno.

“Hace 18 años que vivo en la calle. Soy santafecino. Me trajo acá mi señora engañado. Me dijo que esto era el futuro”, expresó Jorge Juan Carlos Pérez, un hombre de 60 años que para junto a sus dos hijos, de 20 y 18 años, en una esquina del barrio porteño de Palermo.

El hombre, que se dedica al cartoneo y a reunir objetos que vende luego en la feria del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31), prefiere no pasar la noche en un parador de la Ciudad de Buenos Aires porque asegura que no lo dejan ingresar junto a su fuente de trabajo, el carro.

Se refiere al Operativo Frío del programa Buenos Aires Presente (BAP), a partir del cual, según indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, distintos móviles recorren la Ciudad para ofrecer un lugar en los centros de inclusión social (antes llamados “paradores”) y en caso de no ingresar, les entregan viandas, agua, frazadas y abrigos.

“Hoy salí a buscar unos cartones para no tener mucho frío y no había. Vinieron del 108 (BAP). Les pedimos frazadas, no tienen. Les pedimos guantes, no tienen; algo para higienizarse, para lavarse, tampoco. No tienen nada. Entiendo. Ahora estamos en época de elecciones”, compartió sobre su noche.

A lo largo del último mes, en la Ciudad de Buenos Aires fallecieron tres personas que vivían en la calle, según advirtieron distintas organizaciones, como Amigos en el Camino, que relevó las muertes de Héctor Silveira, Orlando y Ramiro.

“Héctor era alguien que siempre intentaba trabajar, hacer una changuita. Sus amigos dijeron que pasó mucho frío la noche anterior. Era alguien muy amable, lo vamos a recordar con mucho cariño”, dijo Mónica De Russis, de la organización Amigos en el Camino, quien veía todas las semanas al hombre que fue encontrado sin vida el 12 de junio en Leopoldo Marechal al 1300, en Villa Crespo.

En la Ciudad, 3.511 personas se encuentran en situación de calle, entre las cuales cuales 1.243 viven efectivamente en la calle y 2.268 en los centros de inclusión social, según datos del relevamiento realizado en abril de este año durante una noche por el Gobierno porteño.

Sin embargo, distintas organizaciones sociales aseguran que el número es más elevado y advierten que una noche no es suficiente para registrar a esta población ya que tiene la particularidad de estar en movimiento.